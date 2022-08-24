Российский режиссер Кирилл Соколов снимет триллер в Америке

Новость сообщило западное издание Deadline, не сделав никакого акцента на том, что режиссер проекта из России, отметив лишь его заслуги на кинофестивалях. Выходит, не везде россиянам говорят «нет», когда дело касается таланта.

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