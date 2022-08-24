Российский режиссер Кирилл Соколов снимет триллер в Америке

Молодой российский режиссер Кирилл Соколов, успевший отличиться картинами «Папа, сдохни» (2018) и «Оторви и выбрось» (2021) получил работу в Америке.
Он снимет для кинокомпании TriStar триллер под названием Ultra («Ультра»). Детали сюжета держатся в тайне, известно лишь, что сценарий написан американским режиссером. Напомним, что для своих предыдущих фильмов 33-летний Соколов сам писал сценарии.
Новость сообщило западное издание Deadline, не сделав никакого акцента на том, что режиссер проекта из России, отметив лишь его заслуги на кинофестивалях. Выходит, не везде россиянам говорят «нет», когда дело касается таланта.
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