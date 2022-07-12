Режиссер «Пятидесяти оттенков серого» снимет байопик об Эми Уайнхаус

В Голливуде снимут биографический фильм о трагически погибшей певице Эми Уайнхаус. Картина будет называться Back to Black — в честь одной из песен артистки. Ее режиссером назначена Сэм Тейлор-Джонсон, ранее снявшая «Стать Джоном Ленноном» (2009) и «Пятьдесят оттенков серого» (2015).

Проект медленно зрел несколько лет, но когда за дело взялась британская постановщица, процесс пошел быстрее. Ожидается, что байопик расскажет о жизни и творчестве Уайнхаус, которая начинала как подающая надежды джазовая певица из Северного Лондона, а затем стала музыкальной суперзвездой, заработавшей «Грэмми».

Напомним, жизнь артистки оборвалась в 2011 году в возрасте 27 лет после долгой борьбы с алкогольной и наркотической зависимостью.

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Как передает издание Deadline, биографический фильм будет снят при поддержке родственников и продюсеров умершей певицы. В ближайшее время Тейлор-Джонсон начнет поиск актрисы на главную роль.

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