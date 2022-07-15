Режиссер «Гремлинов» обвинил дизайнеров «Мандалорца» в копировании его персонажа при создании Малыша Йоды

Вопрос для фанатов сериала «Мандалорец» (вселенная «Звездных войн»). Вы никогда не думали, что Малыш Йода из этой картины напоминает Гизмо из «Гремлинов» 1984 года? Такой же милый и ушастый…

Вот и режиссер старого комедийного ужастика Джо Данте думает, что два персонажа похожи. В новом интервью 75-летний постановщик заявил, что создатели «Мандалорца» просто сперли его творение.

«Полностью украден и просто скопирован от начала до конца. Бессовестно, как мне кажется», — прокомментировал Данте схожесть двоих малышей изданию San Francisco Chronicle.

Режиссеру наверняка вдвойне обидно, что Грогу (настоящее имя Малыша Йоды по сюжету) не просто похож на Гизмо, но и стал очень популярным. Количество игрушек и прочих товаров с его изображением зашкаливает. Вряд ли у «Гремлинов» когда-то был подобный успех.

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Американские киношники могут спорить сколько угодно, а у нас скоро выйдет собственный фильм про ушастого малыша — «Чебурашка».