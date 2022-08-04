Реальная героиня фильма «Одна» рассказала, как выжила после авиакатастрофы

4 августа в онлайн-кинотеатре Kion стал доступен для просмотра фильм-катастрофа «Одна» с Надеждой Калегановой, Виктором Добронравовым и Яном Цапником.
В основу картины легла реальная история 19-летней советской девушки Ларисы Савицкой, которая выжила в глухой тайге после столкновения ее самолета с военным судном и кошмарного падения с высоты более пяти километров.
Если вам интересно больше узнать об этом невероятном случае выживания, то вместе с премьерой художественного фильма «Одна» Kion эксклюзивно представил и документальную ленту о Ларисе Савицкой «8 минут до земли». В этом проекте главная героиня истории сама рассказывает о трагических событиях, произошедших с ней 40 лет назад.
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В 1981 году молодожены Лариса и Виктор Савицкие летели из Комсомольска-на-Амуре в Благовещенск. За полчаса до посадки из-за несогласованности действий военных и гражданских диспетчеров два самолета столкнулись на высоте более пяти тысяч метров. Никто не должен был выжить в этой катастрофе, но произошло чудо, и Лариса очнулась посреди глухой тайги. Затем ей пришлось ждать спасения долгие три дня.
«Был страшный холод, потому что шел дождь, страшно было от одиночества, никого не было рядом в живых. Холод сковал и мысли, и движения. Я поняла, что меня не ищут, не слышала звуков самолетов», — вспоминает Савицкая в документальном фильме.
Кроме того, авторы проекта обратились к экспертам, чтобы рассмотреть саму катастрофу и чудесное спасение Ларисы с разных точек зрения. А еще героиня рассказала и о том, как катастрофа повлияла на последующие годы ее жизни, в которые ей пришлось столкнуться с нищетой и несправедливостью.