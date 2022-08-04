Реальная героиня фильма «Одна» рассказала, как выжила после авиакатастрофы

4 августа в онлайн-кинотеатре Kion стал доступен для просмотра фильм-катастрофа «Одна» с Надеждой Калегановой, Виктором Добронравовым и Яном Цапником.

В основу картины легла реальная история 19-летней советской девушки Ларисы Савицкой, которая выжила в глухой тайге после столкновения ее самолета с военным судном и кошмарного падения с высоты более пяти километров.

Если вам интересно больше узнать об этом невероятном случае выживания, то вместе с премьерой художественного фильма «Одна» Kion эксклюзивно представил и документальную ленту о Ларисе Савицкой «8 минут до земли». В этом проекте главная героиня истории сама рассказывает о трагических событиях, произошедших с ней 40 лет назад.