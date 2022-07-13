Райан Гослинг признался, какого супергероя Marvel хотел бы сыграть в кино

Пожалуй, скоро будет легче посчитать голливудских актеров, которые не снимались в киновселенной Marvel, чем наоборот. Но одним из тех, кто годами отбивается от роли супергероя или суперзлодея, остается Райан Гослинг.

Ходил слух, что он даже мог сыграть Доктора Стрэнджа вместо Бенедикта Камбербэтча. Но эта и другие предложенные роли артисту не понравились. Позже прошла информация, что Райану предложили роль супергероя Новы. Но в недавнем интервью для MTV News он опроверг и этот слух.

Однако ведущий передачи Джош Горовиц раскрыл поклонникам, в кого из персонажей комиксов хотел бы перевоплотиться Гослинг.

«Сегодня утром Райан связался со мной и сказал, что есть один супергерой, которого он хочет сыграть… — написал шоумен в Twitter 12 июля. — Призрачного гонщика».

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Напомним, что фильмы об этом антигерое выходили в 2007 и 2012 годах, главную роль в них сыграл неподражаемый Николас Кейдж. Также персонаж появился в сериале Marvel «Агенты Щ.И.Т.».

Призрачный гонщик — это каскадер-мотоциклист, который заключил сделку с дьяволом, получил сверхспособности, но теперь вынужден искать способ избавиться от своего контракта с потусторонними силами. Отличительными особенностями персонажа являются горящий байк и горящий череп вместо головы.

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