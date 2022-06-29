Продюсер бондианы объяснила, почему съемки нового фильма об агенте 007 стоит ждать не раньше 2024 года

С тех пор, как актер Дэниел Крейг оставил роль Джеймса Бонда (и еще до этого) зрители стали гадать, кто же станет новой звездой франшизы. Называются десятки актерских имен, в Сети устраиваются споры, голосования. Агенту 007 предлагают сменить пол, цвет кожи, еще что-нибудь.

В новом интервью продюсера бондианы Барбару Брокколи напрямую спросили, кого рассматривают на роль Бонда. Женщина также прямо ответила: никого.

«Мы решаем, куда пойти с ним, мы обсуждаем это. Сценария нет, и мы не можем его придумать, пока не решим, как подходить к следующему фильму, потому что на самом деле это будет переосмысление Бонда. Мы заново изобретаем его, а это требует времени. Я бы сказала, что до съемок следующего фильма осталось как минимум два года», — цитирует Брокколи издание Deadline.

Напомним, в конце фильма «Не время умирать», который вышел с большой задержкой из-за пандемии в 2021 году, Джеймс Бонд Дэниела Крейга погиб. Будет ли новый фильм продолжением или перезапуском бондианы — киношникам понадобится новый актер. За всю историю франшизы исполнитель роли агента 007 менялся уже пять раз. Первым был Шон Коннери.

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