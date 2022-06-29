Продюсер бондианы объяснила, почему съемки нового фильма об агенте 007 стоит ждать не раньше 2024 года

Актер на роль Джеймса Бонда еще не найден.
Джеймс Бонд

Дэниел Крейг больше не собирается возвращаться к роли Джеймса Бонда. Фото: Global Look Press

С тех пор, как актер Дэниел Крейг оставил роль Джеймса Бонда (и еще до этого) зрители стали гадать, кто же станет новой звездой франшизы. Называются десятки актерских имен, в Сети устраиваются споры, голосования. Агенту 007 предлагают сменить пол, цвет кожи, еще что-нибудь.

В новом интервью продюсера бондианы Барбару Брокколи напрямую спросили, кого рассматривают на роль Бонда. Женщина также прямо ответила: никого.

«Мы решаем, куда пойти с ним, мы обсуждаем это. Сценария нет, и мы не можем его придумать, пока не решим, как подходить к следующему фильму, потому что на самом деле это будет переосмысление Бонда. Мы заново изобретаем его, а это требует времени. Я бы сказала, что до съемок следующего фильма осталось как минимум два года», — цитирует Брокколи издание Deadline.

Напомним, в конце фильма «Не время умирать», который вышел с большой задержкой из-за пандемии в 2021 году, Джеймс Бонд Дэниела Крейга погиб. Будет ли новый фильм продолжением или перезапуском бондианы — киношникам понадобится новый актер. За всю историю франшизы исполнитель роли агента 007 менялся уже пять раз. Первым был Шон Коннери.

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