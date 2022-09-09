Призрак Мэрилин Монро помогал создателям фильма «Блондинка»

На Венецианском кинофестивале новый фильм «Блондинка» с Аной де Армас 8 сентября удостоили 14-минутных оваций. Байопик о певице и актрисе Мэрилин Монро публика приняла очень тепло.

По словам режиссера картины и исполнительницы главной роли, сама кинодива вернулась с того света, чтобы помочь им создать такое волшебное кино.

«Мы как бы гонялись за ее призраком… Ее пыль повсюду в Лос-Анджелесе», - говорит постановщик Эндрю Доминик.

«Я искренне верю, что она была очень близка с нами, она была с нами… Она была всем, о чем я думала, она была всем, о чем я мечтала, она была всем, о чем я могла говорить. Она была со мной, и это было прекрасно. Я думаю, она была счастлива… Находясь в тех же местах, что и она, снимая в ее доме, было очень сильное ощущение, что что-то витало в воздухе, и я думаю, что она одобряла то, что мы делаем», - добавляет актриса Ана де Армас.

Режиссер рассказал изданию Deadline, что данный проект был задуман еще в 2010 году, но долго не находились деньги, чтобы его реализовать. Но он не сдавался и продолжал упорно идти к своей цели, так как эта идея захватила его. А когда на кастинг пришла подходящая актриса, то дело сразу пошло в гору.