Представитель Джонни Деппа опроверг новость о его возвращении в «Пираты Карибского моря» после триумфа в суде

27 июня в СМИ прошел слух о том, что после победы в суде над бывшей женой Джонни Депп может вернуться в кинофраншизу «Пираты Карибского моря» и сыграть капитана Джека Воробья в шестом фильме. Актера якобы очень ждут назад и готовы заплатить за возвращение 301 миллион долларов.

Даже Ксения Собчак ретранслировала данную новость в свое Telegram-канале. Однако возможность камбэка 59-летнего актера оказался неправдой.

«Это выдумка», — заявил журналистам официальный представитель Деппа.

Его слова приводит портал E! News. Это же издание отмечает, что в мае продюсера «Пиратов» Джерри Брукхаймера, который работает еще над двумя будущими фильмами франшизы, спрашивали о возвращении Джонни. Тот ответил, что в ближайшее время этого не произойдет, а будущее пока не известно.