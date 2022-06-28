Представитель Джонни Деппа опроверг новость о его возвращении в «Пираты Карибского моря» после триумфа в суде

27 июня в СМИ прошел слух о том, что после победы в суде над бывшей женой Джонни Депп может вернуться в кинофраншизу «Пираты Карибского моря» и сыграть капитана Джека Воробья в шестом фильме. Актера якобы очень ждут назад и готовы заплатить за возвращение 301 миллион долларов.
Даже Ксения Собчак ретранслировала данную новость в свое Telegram-канале. Однако возможность камбэка 59-летнего актера оказался неправдой.
«Это выдумка», — заявил журналистам официальный представитель Деппа.
Его слова приводит портал E! News. Это же издание отмечает, что в мае продюсера «Пиратов» Джерри Брукхаймера, который работает еще над двумя будущими фильмами франшизы, спрашивали о возвращении Джонни. Тот ответил, что в ближайшее время этого не произойдет, а будущее пока не известно.
Напомним, что в качестве яркой замены для Деппа предлагали актрису Марго Робби. Якобы она станет слегка чокнутой пираткой, разгадывающей мистические загадки морей вместо отошедшего от дел капитана Джека Воробья.
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