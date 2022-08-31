«Получаю радость и взрыв»: Сигурни Уивер объяснила, почему не собирается уходить на пенсию

Актрисе Сигурни Уивер уже 72 года. Она снялась более чем в 70 кинопроектах, многие из которых стали культовыми. Но уходить на пенсию звезда не спешит — она по-прежнему востребована и соглашается на новые съемки.

«Надеюсь, что нет, потому что, наверное, сейчас мне это нравится больше, чем когда-либо», — ответила актриса на вопрос журнала Interview о своем уходе из кино по возрасту.

«Согласна, что я уже могу быть самым старым человеком на съемочной площадке. И да, мне всегда приходится переживать период: «Боже мой, это снова происходит».

«Но потом я получаю радость и взрыв от того, что позволяю этому персонажу жить. И это самая волнующая вещь в мире».