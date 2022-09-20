Полиция сорвала последний съемочный день фильма «Амстердам» с Марго Робби и Кристианом Бейлом

В октябре в американских кинотеатрах выйдет наполненная голливудскими звездами комедийная драма «Амстердам».

А 19 сентября главная актриса проекта Марго Робби пришла на ТВ, чтобы рассказать о новом фильме. Она поделилась историей, что последний съемочный день был сорван полицией.

Это было в Пасадене (Калифорния). У киношников истек срок аренды площадки, но режиссер Дэвид Оуэн Рассел и актер Кристиан Бейл все еще работали над последней сценой и не хотели заканчивать – настолько увлеченные люди.