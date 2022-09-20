Полиция сорвала последний съемочный день фильма «Амстердам» с Марго Робби и Кристианом Бейлом

В октябре в американских кинотеатрах выйдет наполненная голливудскими звездами комедийная драма «Амстердам».
А 19 сентября главная актриса проекта Марго Робби пришла на ТВ, чтобы рассказать о новом фильме. Она поделилась историей, что последний съемочный день был сорван полицией.
Это было в Пасадене (Калифорния). У киношников истек срок аренды площадки, но режиссер Дэвид Оуэн Рассел и актер Кристиан Бейл все еще работали над последней сценой и не хотели заканчивать – настолько увлеченные люди.
«Это был последний день съемок, Кристиан произносил свой диалог, Дэвид тоже был там и режиссировал… Но разрешение истекло. Мы были в Пасадене, время вышло, и мы должны были убираться. Но мы бы не стали этого делать, - вспоминает Робби в The Tonight Show. - Продюсеры сходят с ума, Дэвид все еще работает, Кристиан все еще играет. И в конце концов полиция Пасадены заявилась на съемочной площадку со словами: «Вы должны остановиться».
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Напомним, фильм рассказывает о троих прошедших войну друзьях, которые в 30-е годы столкнулись с одним из самых возмутительных заговоров в американской истории, чтобы раскрыть его. В картине также снялись Джон Дэвид Вашингтон, Рами Малек, Зои Салдана, Роберт Де Ниро, Майк Майерс, Тимоти Олифант, Майкл Шеннон, Крис Рок, Аня Тейлор-Джой и певица Тейлор Свифт.