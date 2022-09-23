Пирс Броснан не оценил фильм «Не время умирать» с Дэниелом Крейгом

69-летний ирландский актер Пирс Броснан известен тем, что сыграл Джеймса Бонда в четырех фильмах: «Золотой глаз» (1995), «Завтра не умрет никогда» (1997), «И целого мира мало» (1999) и «Умри, но не сейчас» (2002). Позже его в роли агента 007 сменил Дэниел Крейг.

В новом интервью Броснана спросили, что он думает о последних фильмах бондианы.

«Я видел последнюю часть и видел «Скайфолл». Я люблю «Скайфолл». Но я не слишком уверен в последнем фильме, — сказал Пирс британской версии журнала GQ, а затем, сделав паузу, добавил: — Дэниел всегда отдает свое сердце. Очень мужественный, очень сильный. Но…»

Журналист отметил, что актер так и не закончил свою мысль. Напомним, последним фильмом о Джеймсе Бонде на сегодняшний день является «Не время умирать» 2021 года, который из-за пандемии и других причин несколько раз переносился в прокате. Это 25-я картина бондианы и последняя для Дэниела Крейга.