«Пиноккио» в XX веке: вышел трейлер экранизации итальянской сказки от Гильермо дель Торо

27 июля Netflix опубликовал первый тизер-трейлер кукольного фильма Гильермо дель Торо «Пиноккио». Сразу стоит сказать, что эта экранизация итальянской сказки значительно отличается по восприятию от диснеевской. Она явно более мрачная.

По сюжету, плотник Джеппетто потерял сына, но срубил дерево, которое росло на его могиле, и выстругал из бревна куклу мальчика. Волшебным образом деревянный малыш ожил и задался целью стать настоящим мальчиком. Для больше драмы сюжет перенесен в фашистскую Италию 1930-х годов. Так что ждите рассуждений о равенстве и исключительности.