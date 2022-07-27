«Пиноккио» в XX веке: вышел трейлер экранизации итальянской сказки от Гильермо дель Торо

27 июля Netflix опубликовал первый тизер-трейлер кукольного фильма Гильермо дель Торо «Пиноккио». Сразу стоит сказать, что эта экранизация итальянской сказки значительно отличается по восприятию от диснеевской. Она явно более мрачная.
По сюжету, плотник Джеппетто потерял сына, но срубил дерево, которое росло на его могиле, и выстругал из бревна куклу мальчика. Волшебным образом деревянный малыш ожил и задался целью стать настоящим мальчиком. Для больше драмы сюжет перенесен в фашистскую Италию 1930-х годов. Так что ждите рассуждений о равенстве и исключительности.
В оригинальной озвучке картины задействованы Юэн Макгрегор, Кейт Бланшетт, Рон Перлман, Тильда Суинтон и другие известные актеры. Онлайн-премьера состоится в декабре 2022 года.
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Любопытно, почему история Пиноккио в последние годы стала так популярна. В 2019-м вышел итальянский фильм с современной компьютерной графикой и Роберто Бениньи в главной роли. Одновременно этой же историей активно занялись дель Торо с Netflix и Disney со своей очередной киноадаптацией своей анимационной классики.
Похоже, миру нужно больше «Пиноккио».