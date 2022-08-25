Пиноккио от Роберта Земекиса станет точной копией персонажа из мультфильма Disney

24 августа стриминговый сервис Disney+ опубликовал второй трейлер предстоящей киноадаптации мультфильма «Пиноккио» 1940 года. Из ролика стало понятно, что, как и другие подобные проекты студии Disney, новый фильм будет практически один в один повторять сюжет оригинала.
Особо стоит отметить, что главный герой, которого нам наконец-то показали ожившей куклой, выглядит точь-в-точь, как в мультфильме. Ведь в недавних экранизациях итальянской сказки от Маттео Гарроне и Гильермо дель Торо Пиноккио выглядел скорее пугающим.
Также зрители увидят анимированных персонажей-животных из культового мультфильма: сверчка, чайку, золотую рыбку в аквариуме, мошенников кота и лиса (привет нашим Алисе и Базилио), а также монстра-кита.
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Напомним, что старика Джепетто в этой версии сыграл Том Хэнкс, режиссером выступил Роберт Земекис. Премьера картины состоится на Disney+ 8 сентября.