Пиноккио от Роберта Земекиса станет точной копией персонажа из мультфильма Disney

24 августа стриминговый сервис Disney+ опубликовал второй трейлер предстоящей киноадаптации мультфильма «Пиноккио» 1940 года. Из ролика стало понятно, что, как и другие подобные проекты студии Disney, новый фильм будет практически один в один повторять сюжет оригинала.

Особо стоит отметить, что главный герой, которого нам наконец-то показали ожившей куклой, выглядит точь-в-точь, как в мультфильме. Ведь в недавних экранизациях итальянской сказки от Маттео Гарроне и Гильермо дель Торо Пиноккио выглядел скорее пугающим.