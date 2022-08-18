Певица Тейлор Свифт попросила снять ее в «Сумерках», но получила отказ

Суперпопулярная в Америке певица Тейлор Свифт просилась на роль в вампирскую сагу «Сумерки», пусть даже на самую маленькую, но ей отказали.
Об этом случае рассказал режиссер Крис Вайц, снявший сиквел «Сумерки. Сага. Новолуние» 2009 года. Он поделился, что в те годы у них с певицей был один и тот же агент. И он передал постановщику, что Тейлор очень хочет сняться в продолжении, так как она ярая фанатка первых «Сумерек». Артистка была готова на любую роль, даже на маленькое камео. Даже обычную девушку в столовой готова была сыграть, без реплик и влияния на сюжет.
Но Крису пришлось отказать, так как он не хотел, чтобы поп-звезда отвлекала на себя внимание зрителей.
«Сложнее всего для меня было представить, что в тот момент, когда Тейлор Свифт появится на экране, в течение пяти минут никто ничего не сможет обработать, — вспомнил он в подкасте The Twilight Effect. — Я тоже ругаю себя за это, потому что думаю: «Вау, я мог бы тусоваться с Тейлор Свифт». Должно быть, она подумала: «Кто этот придурок?» Но иногда ты принимаешь решения, думая, что это лучше для фильма».
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Зато в 2009 году певица получила камео в полнометражном фильме «Ханна Монтана». Позже она снялась в ромкоме «День святого Валентина» (2010), драме «Посвященный» (2014) и мюзикле «Кошки» (2019). У 32-летней певицы также будет некая роль в предстоящей комедийной драме «Амстердам», где засветилась целая куча кинозвезд.