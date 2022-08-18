Певица Тейлор Свифт попросила снять ее в «Сумерках», но получила отказ

Суперпопулярная в Америке певица Тейлор Свифт просилась на роль в вампирскую сагу «Сумерки», пусть даже на самую маленькую, но ей отказали.

Об этом случае рассказал режиссер Крис Вайц, снявший сиквел «Сумерки. Сага. Новолуние» 2009 года. Он поделился, что в те годы у них с певицей был один и тот же агент. И он передал постановщику, что Тейлор очень хочет сняться в продолжении, так как она ярая фанатка первых «Сумерек». Артистка была готова на любую роль, даже на маленькое камео. Даже обычную девушку в столовой готова была сыграть, без реплик и влияния на сюжет.

Но Крису пришлось отказать, так как он не хотел, чтобы поп-звезда отвлекала на себя внимание зрителей.