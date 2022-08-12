«Павлин высшего уровня»: Джейсон Момоа рассказал, каким будет его злодей в «Форсаже-10»

Звезда «Аквамена», «Дюны» и «Игры престолов» сыграет злодея в десятом «Форсаже». В новом интервью он немного приоткрыл завесу тайны, каким будет его персонаж.

У наглого гонщика в исполнении Момоа будут пурпурные и розовые ногти на ногах. Он будет маниакально смеяться, взрывая машины других героев серии.