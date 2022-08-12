«Павлин высшего уровня»: Джейсон Момоа рассказал, каким будет его злодей в «Форсаже-10»

Звезда «Аквамена», «Дюны» и «Игры престолов» сыграет злодея в десятом «Форсаже». В новом интервью он немного приоткрыл завесу тайны, каким будет его персонаж.
У наглого гонщика в исполнении Момоа будут пурпурные и розовые ногти на ногах. Он будет маниакально смеяться, взрывая машины других героев серии.
«Я павлин высшего уровня, и я отлично развлекаюсь», — усмехается 43-летний актер.
Джейсон, как может, отходит от брутальных образов, поскольку кино начинает все больше бросать вызов представлениям о мужественности.
«Это тяжело, потому что люди всегда думают, что я просто чувак, который играет мачо-персонажей. Но я хочу двигаться дальше, я хочу чего-то нового. Все меняется, и даже роли злодеев, которые я сейчас играю, эксцентричны», - признался Момоа британской версии журнала GQ.
Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Добавим, что на днях Вин Дизель объявил о завершении съемок фильма «Форсаж-10». Премьера гоночного боевика запланирована на май 2023 года.