Опальный Шайя Лабаф получил роль в новом фильме Фрэнсиса Форда Копполы

Испытывавший некоторое время проблемы с новыми ролями 36-летний американский актер Шайа Лабаф снимется в новом фильме режиссера Фрэнсиса Форда Копполы. Речь идет о высокобюджетной (почти 100 миллионов долларов) инди-картине «Мегаполис».

В ней уже задействованы такие звезды, как Адам Драйвер, Натали Эммануэль, Форест Уитакер, Лоуренс Фишберн и Обри Плаза, а теперь и Лабаф с ними. Обвинения в насилии не помешали актеру получить роль в многообещающем проекте.

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