Опальный Шайя Лабаф получил роль в новом фильме Фрэнсиса Форда Копполы

Испытывавший некоторое время проблемы с новыми ролями 36-летний американский актер Шайа Лабаф снимется в новом фильме режиссера Фрэнсиса Форда Копполы. Речь идет о высокобюджетной (почти 100 миллионов долларов) инди-картине «Мегаполис».
В ней уже задействованы такие звезды, как Адам Драйвер, Натали Эммануэль, Форест Уитакер, Лоуренс Фишберн и Обри Плаза, а теперь и Лабаф с ними. Обвинения в насилии не помешали актеру получить роль в многообещающем проекте.
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О сюжете картины мало что известно.
«Судьба Рима преследует современный мир, неспособный решить собственные социальные проблемы, в этой эпической истории политических амбиции, гениальности и противоречивой любви», - описывает идею издание The Hollywood Reporter.
Но для Копполы это первый фильм за десять лет – после «Между» 2011 года. Режиссер сам финансирует данный проект, является его сценаристом и продюсером. Вместе с Шайей он пригласил к работе свою сестру Талию Шайр и ее сына Джейсона Шварцмана. А также актеров Грейс Вандервол, Кэтрин Хантер и Джеймса Ремара.