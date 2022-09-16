Она хочет с кем-нибудь потанцевать: вышел трейлер байопика об Уитни Хьюстон

Киношники воссоздали творческий путь легендарной певицы.
«Я хочу с кем-нибудь потанцевать»

Постер фильма «Я хочу с кем-нибудь потанцевать». Фото: Sony Pictures Entertainment

 

Кинокомпания Sony Pictures выпустила первый трейлер фильма «Я хочу с кем-нибудь потанцевать» (I wanna dance with somebody) — байопика о культовой певице Уитни Хьюстон.

Картина расскажет о старте карьеры звезды и о том, как она, сметая преграды своим голосом, все равно сталкивалась с расизмом в музыкальной индустрии. Но не сдалась, и итог мы все знаем.

Фильм наполнен лучшими хитами певицы, поданными в новом качестве — настоящий праздник для поклонников Хьюстон. Главную роль сыграла звезда сериала «Конец ***го мира», 29-летняя актриса Наоми Экки.

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Выход картины в кино запланирован на 21 декабря 2022 года, но увидят ли ее российские зрители — большой вопрос.

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