Она хочет с кем-нибудь потанцевать: вышел трейлер байопика об Уитни Хьюстон

Кинокомпания Sony Pictures выпустила первый трейлер фильма «Я хочу с кем-нибудь потанцевать» (I wanna dance with somebody) — байопика о культовой певице Уитни Хьюстон.

Картина расскажет о старте карьеры звезды и о том, как она, сметая преграды своим голосом, все равно сталкивалась с расизмом в музыкальной индустрии. Но не сдалась, и итог мы все знаем.