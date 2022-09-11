Ольга Куриленко станет частью новой супергеройской команды Marvel

Киновселенная Marvel представит свою команду антигероев по типу Отряда самоубийц.

10 сентября на выставке D23 компания Disney анонсировала новый супергеройский фильм «Громовержцы» (Thunderbolts), который выйдет в июле 2024 года. В нем загадочная личность киновселенной Валентина Аллегра де Фонтейн (актриса Джулия Луи-Дрейфус) соберет свою суперкоманду из героев с темным прошлым.

В состав нового отряда войдут уже знакомые фанатам кинокомиксов:

новая Черная вдова Елена Белова (Флоренс Пью);

Зимний солдат Баки Барнс (Себастиан Стэн);

Призрак из фильма «Человек-муравей и Оса» Эйва Старр (Ханна Джон-Кеймен);

Красный страж из «Черной воды» Алексей Шостаков (Дэвид Харбор);

Агент США, не сумевший стать новым Капитаном Америка, Джон Уокер (Уайатт Рассел);

Таскмастер из «Черной воды» Антония Дрейкова (Ольга Куриленко).

Примечательно, что половина этих персонажей родом из России