«Охотники за привидениями» вернутся в Нью-Йорк: названа дата выхода продолжения кинофраншизы

Продолжение «Охотников за привидениями» под названием «Наследники», вышедшее в конце 2021 года, оказалось успешным в прокате (окупилось почти в три раза), и теперь студия Sony Pictures анонсировала его сиквел.

Есть уже заявленная дата выхода — 20 декабря 2023 года. Режиссер Джейсон Райтман и сценарист Гил Кинан рассказали, что сюжет сиквела развернется там, где все начиналось, — в Нью-Йорке. Об этом сообщает портал IGN.

Напомним, главными героями фильма «Охотники за привидениями: Наследники» стали внуки одного из первых участников команды, которые нашли научное оборудование своего деда на старой ферме в Оклахоме. Несмотря на то что новая охота за призраками развернулась в глубинке, фильма все равно понравился зрителям. В нем появились многие актеры из оригинальной картины, а также юное поколение кинозвезд.

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