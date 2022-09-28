«Обидно»: Безруков отреагировал на отказ России от участия в «Оскаре»

Популярный актер Сергей Безруков отреагировал на новость о том, что Россия не будет оправлять свои фильмы на «Оскар» в 2022 году. О таком решении 26 сентября сообщила Национальная академия кинематографических искусств и наук России.

Безруков отметил один из фильмов, которые ранее попали в список кандидатов на американскую кинопремию, — «Недетский дом» Михаила Расходникова — и посетовал, что эта картина потеряла шанс пойти на Запад.