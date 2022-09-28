«Обидно»: Безруков отреагировал на отказ России от участия в «Оскаре»

Популярный актер Сергей Безруков отреагировал на новость о том, что Россия не будет оправлять свои фильмы на «Оскар» в 2022 году. О таком решении 26 сентября сообщила Национальная академия кинематографических искусств и наук России.
Безруков отметил один из фильмов, которые ранее попали в список кандидатов на американскую кинопремию, — «Недетский дом» Михаила Расходникова — и посетовал, что эта картина потеряла шанс пойти на Запад.
«Большой и важный фильм, который хотелось бы показать как можно большему количеству зрителей. То, что он попал в лонг-лист «Оскара», — абсолютно заслуженно и ожидаемо, а вот то, что Россия в этом году на премии представлена не будет, — обидно», — написал Безруков в Telegram 28 сентября.
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Напомним, что среди картин, которые могли бы быть отправлены на «Оскар» в текущем году, значились «Первый Оскар» Сергея Мокрицкого, «1941. Крылья над Берлином» Константина Буслова, «Мой папа — вождь» Егора Кончаловского, «Декабрь» Клима Шипенко, «Межсезонье» Александра Ханта, «Оторви и выбрось» Кирилла Соколова, «Кэт» Бориса Акопова, «Лавстори» Петра Тодоровского и другие.