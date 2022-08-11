О Фантомасе снимут новый фильм и еще сериал

Так, что из культовых кинофраншиз мы еще не экранизировали на современный лад? «Фантомаса»? Да, точно, «Фантомаса»!

Во Франции продюсер Вассим Бежи и студия SND приобрели права на адаптацию культового детективного романа «Фантомас» и планируют снять по нему фильм и сериал. Меняющий личины антигерой вернется на большой экран!