О Фантомасе снимут новый фильм и еще сериал

Французские киношники снова взялись за своего культового злодея.
«Фантомас»

«Фантомас», обложка первого издания романа. Фото: Global Look Press

Так, что из культовых кинофраншиз мы еще не экранизировали на современный лад? «Фантомаса»? Да, точно, «Фантомаса»!

Во Франции продюсер Вассим Бежи и студия SND приобрели права на адаптацию культового детективного романа «Фантомас» и планируют снять по нему фильм и сериал. Меняющий личины антигерой вернется на большой экран!

Напомним, персонажа создали в 1911 году писатели Марсель Аллен и Пьер Сувестр. О гениальном преступнике вышло 43 романа и множество комиксов, которые потом были не раз экранизированы. Российские зрители, без сомнения, помнят и любят кинотрилогию с Луи де Фюнесом и Жаном Маре. А после нее, в 1980 году, во Франции вышел еще мини-сериал.

Telegram-канал «Звездная пыль» снимает маски со знаменитостей!

Издание Variety передает, что Вассим Бежи назвал грядущие фильм и сериал «возвращением к мрачным корням «Фантомаса». Ждем не дождемся.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  