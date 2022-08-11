О Фантомасе снимут новый фильм и еще сериал

Так, что из культовых кинофраншиз мы еще не экранизировали на современный лад? «Фантомаса»? Да, точно, «Фантомаса»!
Во Франции продюсер Вассим Бежи и студия SND приобрели права на адаптацию культового детективного романа «Фантомас» и планируют снять по нему фильм и сериал. Меняющий личины антигерой вернется на большой экран!
Напомним, персонажа создали в 1911 году писатели Марсель Аллен и Пьер Сувестр. О гениальном преступнике вышло 43 романа и множество комиксов, которые потом были не раз экранизированы. Российские зрители, без сомнения, помнят и любят кинотрилогию с Луи де Фюнесом и Жаном Маре. А после нее, в 1980 году, во Франции вышел еще мини-сериал.
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Издание Variety передает, что Вассим Бежи назвал грядущие фильм и сериал «возвращением к мрачным корням «Фантомаса». Ждем не дождемся.