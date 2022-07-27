Нужно больше шпионов: Netflix запустил в разработку сиквел и спин-офф «Серого человека»

Как и планировалось, шпионский боевик «Серый человек», который называют второй бондианой, превратится в большую франшизу. 26 июля стриминговый сервис Neflix объявил о том, что запустил в разработку сразу два продолжения.

Первое будет полноценным сиквелом, в котором вернутся исполнитель главной роли Райан Гослинг и братья Руссо в качестве режиссеров. Соавтор оригинального фильма Стивен Макфили уже пишет сценарий на основе серии книг Марка Грини.

Второе окажется полнометражным спин-оффом, призванным расширить вселенную «Серого человека». Он сосредоточится не на главном герое, идея пока держится в секрете. Сюжет создают сценаристы «Дэдпула» и «Добро пожаловать в Zомбилэнд» Пол Верник и Ретт Риз.