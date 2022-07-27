Нужно больше шпионов: Netflix запустил в разработку сиквел и спин-офф «Серого человека»

Как и планировалось, шпионский боевик «Серый человек», который называют второй бондианой, превратится в большую франшизу. 26 июля стриминговый сервис Neflix объявил о том, что запустил в разработку сразу два продолжения.
Первое будет полноценным сиквелом, в котором вернутся исполнитель главной роли Райан Гослинг и братья Руссо в качестве режиссеров. Соавтор оригинального фильма Стивен Макфили уже пишет сценарий на основе серии книг Марка Грини.
Второе окажется полнометражным спин-оффом, призванным расширить вселенную «Серого человека». Он сосредоточится не на главном герое, идея пока держится в секрете. Сюжет создают сценаристы «Дэдпула» и «Добро пожаловать в Zомбилэнд» Пол Верник и Ретт Риз.
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«Серый человек» вышел на Netflix 22 июля 2022 года и быстро стал № 1 по просмотрам в 92 странах. На Западе его также выпустили в прокат на больших экранах.
«Реакция публики на «Серого человека» была не чем иным, как феноменальной. Мы очень благодарны поклонникам по всему миру за энтузиазм, проявленный к этому фильму, — цитирует режиссеров издание The Wrap. — С таким количеством замечательных персонажей в фильме мы всегда хотели, чтобы «Серый человек» стал частью расширенной вселенной, и мы очень рады, что Netflix анонсирует продолжение с Райаном, а также второй сценарий, который нам очень нравится, о чем скоро поговорим».
Даты выхода продолжений пока не определены.