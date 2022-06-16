Новоиспеченный муж Бритни Спирс снялся в боевике с Мелом Гибсоном

Сэм Асгари сыграл оперативника, пытающегося предотвратить теракт.
Сэм Асгари

Сэм Асгари в боевике Hot Seat. Фото: стоп-кадр из трейлера фильма 2022 года

Третий муж Бритни Спирс — модель и фитнес-тренер Сэм Асгари — хочет раскрутиться как актер. Внимание прессы у него уже есть, осталось сыграть в парочке кассовых фильмов.

15 июня в Сети появился трейлер нового боевика от студии Lionsgate под названием Hot Seat («Горячее кресло»). Главные роли в нем исполнили Мел Гибсон и Кевин Диллон.

По сюжету специалист по информационным технологиях становится заложником хакера-террориста, который прикрепил бомбу к его рабочему креслу. Если герой встанет — подорвет все здание. Преступник заставляет его украсть крупную сумму цифровых денег, а когда бедолага пытается позвать полицию на помощь, его самого выставляют террористом.

Гибсон сыграл матерого оперативника — специалиста по бомбам, а Асгари — его молодого подручного.

Премьера фильма в Америке состоится 1 июля.

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