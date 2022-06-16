Новоиспеченный муж Бритни Спирс снялся в боевике с Мелом Гибсоном

Третий муж Бритни Спирс — модель и фитнес-тренер Сэм Асгари — хочет раскрутиться как актер. Внимание прессы у него уже есть, осталось сыграть в парочке кассовых фильмов.

15 июня в Сети появился трейлер нового боевика от студии Lionsgate под названием Hot Seat («Горячее кресло»). Главные роли в нем исполнили Мел Гибсон и Кевин Диллон.