Николас Кейдж снимается в психологическом триллере про водителя

Партнером кинозвезды станет шведский актер Юэль Киннаман.
Николас Кейдж и Юэль Киннаман

Николас Кейдж и Юэль Киннаман. Фото: Global Look Press

В Лас-Вегасе снимают новый психологический триллер под названием Sympathy for the Devil («Сочувствие дьяволу»). Главные роли в нем играют Николас Кейдж и звезда «Отряда самоубийц» Юэль Киннаман.

Производством руководит израильский режиссером Юваль Адлер («Вифлеем» 2012 года, «Связной» 2019-го), и это оригинальная история. Зрители увидят «водителя» в исполнении Киннамана, который должен куда-то отвезти таинственного «пассажира», сыгранного Кейджем. Поездка у них получится бешеная и, что называется, с высокими ставками.

Такое описание дает издание Variety, приводя слова продюсера о том, что зрителей ждет захватывающая картина с участием пары невероятных актеров. Других подробностей проекта пока не приводится.

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Кстати, в одном из своих новых фильмов 58-летний Кейдж сыграет дракона. Узнайте больше.

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