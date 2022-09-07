Николас Кейдж снимается в психологическом триллере про водителя

В Лас-Вегасе снимают новый психологический триллер под названием Sympathy for the Devil («Сочувствие дьяволу»). Главные роли в нем играют Николас Кейдж и звезда «Отряда самоубийц» Юэль Киннаман.
Производством руководит израильский режиссером Юваль Адлер («Вифлеем» 2012 года, «Связной» 2019-го), и это оригинальная история. Зрители увидят «водителя» в исполнении Киннамана, который должен куда-то отвезти таинственного «пассажира», сыгранного Кейджем. Поездка у них получится бешеная и, что называется, с высокими ставками.
Такое описание дает издание Variety, приводя слова продюсера о том, что зрителей ждет захватывающая картина с участием пары невероятных актеров. Других подробностей проекта пока не приводится.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Кстати, в одном из своих новых фильмов 58-летний Кейдж сыграет дракона. Узнайте больше.