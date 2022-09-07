Николас Кейдж снимается в психологическом триллере про водителя

Такое описание дает издание Variety, приводя слова продюсера о том, что зрителей ждет захватывающая картина с участием пары невероятных актеров. Других подробностей проекта пока не приводится.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Кстати, в одном из своих новых фильмов 58-летний Кейдж сыграет дракона. Узнайте больше.