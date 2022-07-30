Никита Кологривый: «В Емеле есть что-то от Джека Воробья»

Емелю играет 27-летний Никита Кологривый («Подольские курсанты», «Девятаев», сериалы «Жиза», «Чикатило», «Оффлайн»). Он бегает по площадке босиком, в льняном костюме сказочного пейзанина. Костюм сильно оверсайз (как объясняет художник по костюмам, персонаж родился в бедной семье, где вся одежда переходит к детям по наследству). Александр Войтинский говорит, что в Никите его подкупило то, что он - самородок, прирожденный артист, у него есть личность, которая привлекает внимание и вызывает доверие.

- А ваш Емеля - дурак? - спрашиваю у актера.

- Не думаю. Да, он совершает всякие шалости детские, но не из слабоумия: он мечтатель, русский обычный парень, живущий в сложных условиях и мечтающий о красивой жизни. В нем есть что-то от Джека Воробья, он выдумщик, авантюрист. Любит стрессовые ситуации и чувствует себя в них как рыба в воде - он вообще-то быстро соображает.

- Вам здесь уютно?

- Очень уютно. Я сам сибиряк, из Новосибирска, с Оби, а здесь Иртыш. Ну и к тому же я вырос в деревне. Мы живем в деревянной гостинице: через неделю начало казаться, что я могу из нее выйти - и с ходу корову подоить…

Снимаются сцены, содержание которых нельзя пересказывать (потому что они из финала фильма, и получится спойлер). Скажем так, на площадке присутствуют почти все ключевые персонажи: кроме Емели это хорошая девушка Василиса, она же щука (в сверкучем платье из чешуи), условно плохая царская дочь Анфиса (в черном платье с гигантским кринолином), собственно царь, небольшая группа стрельцов, а также простые граждане сказочного мира. Выдающегося актера Романа Мадянова спрашивают, почему он согласился играть в этом фильме царя, а он отвечает:

- Это же сказка, чего тут выяснять-то! Если тебе ее предлагают, а ты отказываешься, ты не артист, а идиот какой-то, наверное. Это же одно удовольствие!

Что касается актрис, они готовились к своим ролям, пересматривая классические фильмы. Причем и Мила Ершова, которая играет Щуку-Василису, и Алина Алексеева, играющая Анфису, смотрели много картин с Мариной Нееловой. Алина, например, специально посмотрела «Старую, старую сказку», но в целом изучали и драматические, и мелодраматические нееловские роли.

В прокат фильм «По щучьему веленью» выйдет в 2023 году.