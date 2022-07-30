Никита Кологривый: «В Емеле есть что-то от Джека Воробья»

Компания СТВ и лично продюсер Сергей Сельянов собаку съели на сказках: именно они выпускают бесконечный мультсериал про трех богатырей и Ивана Царевича и Серого Волка, а в прошлом году предъявили публике «Конька-Горбунка», собравшего в прокате сильно больше миллиарда рублей. Сейчас они снимают «По щучьему веленью» - фильм по классическому сюжету о Емеле, который большую часть жизни провалялся на печи, а потом встретил волшебную щуку.
В киноверсии она обернется прелестной и немного дерзкой девушкой и предложит юноше исполнить любые три желания. Два из них герой триумфально профукает, потратив на пустяки. А между тем у него далеко идущие планы - он хочет жениться на царской дочери Анфисе. Чтобы как-то отбояриться от настойчивого соотечественника Емели, она придумывает для него задания одно сложнее другого: то добыть скатерть-самобранку, то отправиться в царство мертвых к Кощею.
Действие, надо заметить, разворачивается в небольшом и небогатом сказочном государстве, царь которого (Роман Мадянов) очень любит плотничать и вообще что-нибудь мастерить своими руками (он даже корону сам себе изготовил из дерева). В качестве этого государства на экране выступит туристический комплекс невдалеке от Тобольска, на фантастически красивом берегу Иртыша, в двух шагах от Абалакского монастыря.
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Царская дочь Анфиса (Алина Алексеева) очень уж глянулась Емеле. Фото: компания СТВ
В самом туркомплексе гостиничные здания стилизованы под сказочную древность, но эти сооружения дополнены специально выстроенными для фильма декорациями - и получается целый город с деревянным царским дворцом и торговой улицей, где над бревенчатыми ларьками висят вывески типа «Леденцы», «Пряники», «Платки», «Ткани», «Бусы»…
Конечно, фокусы с рыбой, превращающейся в красавицу (и наоборот), с волшебной скатертью, с Кощеевым царством или с привидениями (а они в фильме тоже будут) организуют при помощи компьютерной графики. Режиссер картины Александр Войтинский благодаря той же графике лично изобразит кота Баюна (по породе - манула). Войтинский сначала просматривал других актеров на эту роль, но так эмоционально показывал им, как должен двигаться кот, что в конце концов его движения и выражение лица и стали основой для этого образа.
Но все-таки в отличие от «Конька-Горбунка», чуть менее чем полностью нарисованного на компьютере, в фильме про щуку большинство сцен будут «натуральными», как в советских киносказках. Настоящая ездящая печка, способная развивать скорость 50 км/ч. Настоящие речки и леса - их снимают не только в Тюменской области, но и в Пермском крае. И это технически очень сложно.
- Издали - прекрасный пейзаж, а вблизи - топь, - рассказывает Войтинский. - Тут люди летом начинают строить дороги, а потом машина проваливается в болото, и надо ждать зимы, когда все застынет и можно будет вырезать огромный кусок льда вместе с трактором…
«Если отказался от сказки, ты не актер»
Роман Мадянов давно мечтал сыграть в сказочной истории. Фото: компания СТВ
Емелю играет 27-летний Никита Кологривый («Подольские курсанты», «Девятаев», сериалы «Жиза», «Чикатило», «Оффлайн»). Он бегает по площадке босиком, в льняном костюме сказочного пейзанина. Костюм сильно оверсайз (как объясняет художник по костюмам, персонаж родился в бедной семье, где вся одежда переходит к детям по наследству). Александр Войтинский говорит, что в Никите его подкупило то, что он - самородок, прирожденный артист, у него есть личность, которая привлекает внимание и вызывает доверие.
- А ваш Емеля - дурак? - спрашиваю у актера.
- Не думаю. Да, он совершает всякие шалости детские, но не из слабоумия: он мечтатель, русский обычный парень, живущий в сложных условиях и мечтающий о красивой жизни. В нем есть что-то от Джека Воробья, он выдумщик, авантюрист. Любит стрессовые ситуации и чувствует себя в них как рыба в воде - он вообще-то быстро соображает.
- Вам здесь уютно?
- Очень уютно. Я сам сибиряк, из Новосибирска, с Оби, а здесь Иртыш. Ну и к тому же я вырос в деревне. Мы живем в деревянной гостинице: через неделю начало казаться, что я могу из нее выйти - и с ходу корову подоить…
Снимаются сцены, содержание которых нельзя пересказывать (потому что они из финала фильма, и получится спойлер). Скажем так, на площадке присутствуют почти все ключевые персонажи: кроме Емели это хорошая девушка Василиса, она же щука (в сверкучем платье из чешуи), условно плохая царская дочь Анфиса (в черном платье с гигантским кринолином), собственно царь, небольшая группа стрельцов, а также простые граждане сказочного мира. Выдающегося актера Романа Мадянова спрашивают, почему он согласился играть в этом фильме царя, а он отвечает:
- Это же сказка, чего тут выяснять-то! Если тебе ее предлагают, а ты отказываешься, ты не артист, а идиот какой-то, наверное. Это же одно удовольствие!
Что касается актрис, они готовились к своим ролям, пересматривая классические фильмы. Причем и Мила Ершова, которая играет Щуку-Василису, и Алина Алексеева, играющая Анфису, смотрели много картин с Мариной Нееловой. Алина, например, специально посмотрела «Старую, старую сказку», но в целом изучали и драматические, и мелодраматические нееловские роли.
В прокат фильм «По щучьему веленью» выйдет в 2023 году.
Слово режиссеру:
«Сказки меняют мир»
В сущности, Александр Войтинский снимает сказки всю жизнь. «Черная молния», первые «Елки», «Призрак» с Федором Бондарчуком и «Дед Мороз. Битва магов» с ним же - все это были сказки, пусть обычно городские и современные. Он говорит, что считает их самым главным жанром в искусстве:
- Драмой мне пришлось заняться один раз, недавно - я снял второй сезон «Метода». Я не то что не люблю этот жанр, но в целом он взрослый и тяжелый. Сказка гораздо лучше меняет мир. Это процесс медленный, но все-таки что-то передается зрителям - взрослым и особенно детям. Они убеждаются, что какие-то вечные ценности работают, помогают побеждать. И на несколько шагов сдвигаются в сторону этих ценностей…