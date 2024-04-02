Новый сериал «Цирк» сняли в Самаре — подробности

Новую комедию «Цирк», серии которой начали выходить на телеканале «СТС», снимали в Самарском цирке имени Олега Попова и на улицах города. Местная арена стала главной локацией.
Роли в ленте исполнили Виталий Хаев, Николай Добрынин, а также Елена Валюшкина. Зрители увидят и настоящих звезд арены — дрессировщиков Эдгарда и Аскольда Запашных. Не обошлось и без участия местных артистов. Одна из ролей досталась самарскому профессиональному метателю ножей.
Интересный факт: в ежедневных съемках были задействованы больше трехсот самарцев, которые также смогут увидеть себя на экране.
В кадр попали узнаваемые места города. К примеру, некоторые увидят свой двор или улицу, а также смотровую площадку «Вертолетка» и родную набережную Волги.
Кадр из сериала «Цирк», 2024, Миша Маралес и Артем Ларин
«За эти 40 смен, которые мы отработали в Самаре, 99% ситуаций, за исключением самых невероятных, были решены. В Самарской области есть все, чтобы снимать: прекрасная Волга, курортный сезон, жаркое лето.
Единственная проблема — о Самаре знает мало кинематографистов, мы по привычке ездим снимать в другие города. Теперь я очень рекомендую Самару всем коллегам», — поделился продюсер многосерийки Павел Сарычев.
В первой серии рассказывается о том, как несколько местных жителей оказались в цирке в качестве наказания. За их перевоспитание взялся дрессировщик, метательница ножей и фокусник.
В министерстве экономического развития и инвестиций региона сказали, что приложат все усилия, чтобы Самарская область и дальше снималась в кино. Уже создается Центр кинопроизводства.
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По материалам samara.aif.ru.