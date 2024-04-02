Новый сериал «Цирк» сняли в Самаре — подробности

Новую комедию «Цирк», серии которой начали выходить на телеканале «СТС», снимали в Самарском цирке имени Олега Попова и на улицах города. Местная арена стала главной локацией.

Роли в ленте исполнили Виталий Хаев, Николай Добрынин, а также Елена Валюшкина. Зрители увидят и настоящих звезд арены — дрессировщиков Эдгарда и Аскольда Запашных. Не обошлось и без участия местных артистов. Одна из ролей досталась самарскому профессиональному метателю ножей.

Интересный факт: в ежедневных съемках были задействованы больше трехсот самарцев, которые также смогут увидеть себя на экране.

В кадр попали узнаваемые места города. К примеру, некоторые увидят свой двор или улицу, а также смотровую площадку «Вертолетка» и родную набережную Волги.