«Бриллиантовая рука» и другие старые фильмы, которые снова выйдут на экраны

После того как Михаил Галустян вернулся на ТНТ с авторским шоу «Галустян+» (16+), где показывал свои старые образы (охранник Бородач, телеведущий Жорик Вартанов) из культового скетчкома нулевых «Наша Russia» (16+), а Сергей Светлаков ушел с СТС, стало очевидно: возвращению Славика и Димона быть!

Но сначала ТНТ задумал «прогрев» аудитории с помощью именного шоу Сергея «Светлаков+», где - по примеру с Галустяном - комик покажет, что стало с известными героями проекта «Наша Russia»: учительницей Снежаной Денисовной, телезрителем Беляковым и другими.

- Человек любит то, что он знает, - уверен генпродюсер ТНТ Аркадий Водахов. - Неведомого он немножко сторонится. Мы все немножко ксенофобы. Из того, что могу сегодня анонсировать, - возвращение шоу «Наша Russiа».

Когда именно вернется проект и останутся ли в нем депутаты Пронин и Мамонов, а также фрезеровщик Иван Дулин, пока не сообщается.

«Приключения Электроника»