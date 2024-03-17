«Бриллиантовая рука» и другие старые фильмы, которые снова выйдут на экраны

Новое - это хорошо забытое старое: по этой незамысловатой стратегии и решили двигаться российские продюсеры, увидев, к чему может привести своевременная адаптация «Чебурашки» (6,7 млрд руб. в прокате). А зачем придумывать новые сюжеты и идеи? Особенно если зритель уже полюбил героев, которых можно заново вернуть на экраны и еще раз сделать на этом кассу. 18 апреля на большие экраны выходит современная адаптация произведения Кира Булычева про Алису Селезневу под названием «Сто лет тому вперед» (6+), а в подборке «Телепрограммы» еще несколько важных перезапусков ретропроектов, которые в скором времени увидят зрители.
«Бриллиантовая рука»
Фото: кадр из фильма
Всем, кто вырос на советской киноклассике, просьба отойти от журнала. Или приготовить валокордин. ТНТ, не наигравшись с «адаптациями» легендарных комедий («Иван Васильевич меняет все!», «СамоИрония судьбы»), задумал еще один революционный пародийный ремейк. Точнее, попурри, как они это называют. На этот раз достанется Семену Семеновичу Горбункову - главному герою «Бриллиантовой руки». Хрестоматийную эксцентрическую комедию Леонида Гайдая переснимут, как водится, к Новому году. Новая версия - 31 декабря 2024 года. И хотя пока продюсеры канала секретят кастинг, очевидно, что на манеже будут все те же звезды ТНТ: Тимур Батрутдинов, Марина Кравец, Павел Воля, Гарик Мартиросян и далее по списку.
- Мы находимся в стадии разработки сценария, с некоторыми актерами уже идут переговоры, будет смешно, - пообещала директор канала Тина Канделаки.
«Наша Russia»
Фото: кадр из фильма
После того как Михаил Галустян вернулся на ТНТ с авторским шоу «Галустян+» (16+), где показывал свои старые образы (охранник Бородач, телеведущий Жорик Вартанов) из культового скетчкома нулевых «Наша Russia» (16+), а Сергей Светлаков ушел с СТС, стало очевидно: возвращению Славика и Димона быть!
Но сначала ТНТ задумал «прогрев» аудитории с помощью именного шоу Сергея «Светлаков+», где - по примеру с Галустяном - комик покажет, что стало с известными героями проекта «Наша Russia»: учительницей Снежаной Денисовной, телезрителем Беляковым и другими.
- Человек любит то, что он знает, - уверен генпродюсер ТНТ Аркадий Водахов. - Неведомого он немножко сторонится. Мы все немножко ксенофобы. Из того, что могу сегодня анонсировать, - возвращение шоу «Наша Russiа».
Когда именно вернется проект и останутся ли в нем депутаты Пронин и Мамонов, а также фрезеровщик Иван Дулин, пока не сообщается.
«Приключения Электроника»
Фото: кадр из фильма
Вернутся на экраны и легендарные близнецы - Сыроежкин и Электроник из фантастического фильма Константина Бромберга «Приключения Электроника» 1979 года. Сыгравшие в 12 лет вихрастых кареглазых блондинов братья Юрий и Владимир Торсуевы за прошедшее время заметно подросли: им по 57 лет, и теперь они сами снимают кино. Вот один из братьев и проговорился про сиквел советской картины.
- Мы снимаемся в продолжении фильма «Приключения Электроника», где наши герои повзрослели, - признался Юрий Торсуев пару лет назад.
В новом фильме профессор Громов, оставив Электроника в тайном месте, скончался еще в советские годы. Робота активировали через 40 лет благодаря взрослому 50-летнему Сыроежкину. Поскольку Элик - биологическая машина, его тело тоже старело, он предстал как взрослый мужчина, но с интеллектом 13-летнего парня. На этом и строятся коллизии и комедия положений.
Дата премьеры фильма пока неизвестна.
«Мама для мамонтенка»
Фото: кадр из фильма
Пожалуй, нет в нашей стране человека, который бы не плакал во время финальной сцены трогательного мультика Олега Чуркина 1981 года, когда маленький мохнатый слоненок на льдине плыл искать любимую маму. У этого душещипательного мультфильма тоже будет продолжение! Да еще и в современном формате 3D.
- Наш отважный мамонтенок - сын повзрослевшего героя советского мультфильма, - приоткрыл интригу режиссер проекта Антон Верещагин («МУЛЬТ в кино»). - Он отправляется в полные опасности приключения для того, чтобы найти настоящую маму для своего папы. Наш мамонтенок встретит друзей и найдет ответ на вопрос, что такое семья.
Создатели проекта обещают соединить «теплую и динамичную атмосферу» советского мультфильма с использованием передовых 3D-технологий. Слезодавильная «Песня мамонтенка» из советского фильма станет центральной музыкальной темой и нового мультфильма. Начнут снимать проект осенью.
«Приключения Петрова и Васечкина»
Фото: кадр из фильма
Легендарный двухсерийный советский мюзикл 1984 года, подаривший стране хореографа Егора Дружинина, перевыпустят на Киностудии имени Горького. 40 лет назад весь СССР завороженно наблюдал за двумя несуразными пионерами - Васей Петровым (Дмитрий Барков) и Петей Васечкиным (Дружинин), влюбленными в Машу Старцеву (Инга Ильм). Теперь пришло время адаптировать историю на современный лад.
- Петров и Васечкин будут современные, просто у них будут такие же паттерны поведения между собой, а также борьба за расположение девочки Маши, - приоткрыла сюжет глава киностудии Юлиана Слащева.
Режиссером проекта станет 75-летний Владимир Алеников, снявший и оригинальную версию. Кто сыграет главные роли, пока неизвестно. Только осенью студия обратится в Фонд кино за поддержкой, а потом планируется приступить к съемкам, которые Алеников задумал на натуре в нескольких регионах страны. На большие экраны комедия выйдет не раньше следующего сезона.