Наталья Подольская о фильме «Наш папа – Дед Мороз»: «Актеров утепляли всеми возможными способами»

Наталья Подольская снимается в новогоднем семейном фильме «Наш папа – Дед Мороз». В картине речь идет о двух братьях, один из которых влюбляется в героиню Натальи. Об этом сама актриса рассказала журналистам в кулуарах премии «Золотой граммофон» в Санкт-Петербурге.
Лента рассказывает о незадачливом актере Федоре, который собирает деньги на операцию для младшего брата Никиты. И для этого выезжает на новогодние заказы в костюме Деда Мороза. Федор не особо рад празднику не только из-за проблем с братом, но и из-за своей любовной драмы: накануне его бросила любимая девушка.
Придя в очередной дом, парень знакомится с девочкой, абсолютно уверенной в том, что Дед Мороз непременно должен влюбиться в ее маму и стать ее папой.
По словам Натальи, в один из дней съемки проходили на улице, при температуре минус десять градусов. Актеров утепляли всеми возможными способами: давали шубы, огромные теплые куртки, стельки.
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Наталья Подольская на премии «Золотой граммофон» в Санкт-Петербурге. Фото: Global Look Press
- Наталья, у вас как у певицы есть свой райдер. А просили ли вы каких-то особых условий для себя на съемочной площадке?
- Нет. Нас так вкусно кормили. Это был вагончик, гримваген, где мы ждали всякие перестановки – очень теплый и уютный. На самом деле кинокоманда всегда очень заботилась о нас, о нашем комфорте, чтобы мы ни в чем не нуждались.
- А есть ли у вас роль мечты? Кого бы вы хотели сыграть?
- Есть. Пока не скажу. Когда сбудется, тогда и поговорим.
Помимо Натальи, в ленте также сыграли Дмитрий Чеботарев, Андрей Леонов, Ольга Науменко, Кирилл Русин. Картина выйдет в кинотеатрах накануне Нового 2025 года и вполне может стать любимым семейным фильмов для многих россиян.