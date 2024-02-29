Наталья Подольская о фильме «Наш папа – Дед Мороз»: «Актеров утепляли всеми возможными способами»

Наталья Подольская снимается в новогоднем семейном фильме «Наш папа – Дед Мороз». В картине речь идет о двух братьях, один из которых влюбляется в героиню Натальи. Об этом сама актриса рассказала журналистам в кулуарах премии «Золотой граммофон» в Санкт-Петербурге.

Лента рассказывает о незадачливом актере Федоре, который собирает деньги на операцию для младшего брата Никиты. И для этого выезжает на новогодние заказы в костюме Деда Мороза. Федор не особо рад празднику не только из-за проблем с братом, но и из-за своей любовной драмы: накануне его бросила любимая девушка.

Придя в очередной дом, парень знакомится с девочкой, абсолютно уверенной в том, что Дед Мороз непременно должен влюбиться в ее маму и стать ее папой.

По словам Натальи, в один из дней съемки проходили на улице, при температуре минус десять градусов. Актеров утепляли всеми возможными способами: давали шубы, огромные теплые куртки, стельки.

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