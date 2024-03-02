Любимые сказки, которые в ближайшем будущем покажут на большом экране

Порой доходит до того, что один и тот же режиссер снимает по нескольку таких историй. От сериалов отпочковываются автономные проекты, из фильмов делаются сериалы. И этому нет конца. Кажется, нащупана золотая жила. «Телепрограмма» представляет еще одну порцию премьерных киносказок.

«Винни-Пух»

Раз уж сняли Чебурашку, то Винни-Пуху, очевидно, стоило сразу приготовиться. Так и вышло. Кинокомпания «Наше кино» Сергея Сельянова в январе текущего года сообщила, что начинает работу над экранизацией серии книг «Винни-Пух и его друзья». Авторы идеи уже подписали контракт о выпуске фильма с наследниками Бориса Заходера - автора перевода сказки Алана Милна и сценария оригинальных советских мультфильмов.

В строгом секрете держатся имена режиссера и кандидатов на главные роли. Но, судя по всему, это будет микс технологий по типу «Чебурашки»: детали традиционного игрового кино совместят с элементами компьютерной анимации. Дата выхода пока неизвестна.

Напомним, в 1969 году вышел незабвенный мультфильм «Винни-Пух» Федора Хитрука. А в начале 2023 года - британский хоррор по произведениям Милна «Винни-Пух: кровь и мед», по сюжету которого Пух и компания оголодали и съели сначала Иа, а затем возненавидели и объявили бойкот некогда другу Кристоферу Робину.

«Буратино»