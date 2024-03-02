Любимые сказки, которые в ближайшем будущем покажут на большом экране

Порой доходит до того, что один и тот же режиссер снимает по нескольку таких историй. От сериалов отпочковываются автономные проекты, из фильмов делаются сериалы. И этому нет конца. Кажется, нащупана золотая жила. «Телепрограмма» представляет еще одну порцию премьерных киносказок.
«Винни-Пух»
Раз уж сняли Чебурашку, то Винни-Пуху, очевидно, стоило сразу приготовиться. Так и вышло. Кинокомпания «Наше кино» Сергея Сельянова в январе текущего года сообщила, что начинает работу над экранизацией серии книг «Винни-Пух и его друзья». Авторы идеи уже подписали контракт о выпуске фильма с наследниками Бориса Заходера - автора перевода сказки Алана Милна и сценария оригинальных советских мультфильмов.
В строгом секрете держатся имена режиссера и кандидатов на главные роли. Но, судя по всему, это будет микс технологий по типу «Чебурашки»: детали традиционного игрового кино совместят с элементами компьютерной анимации. Дата выхода пока неизвестна.
Напомним, в 1969 году вышел незабвенный мультфильм «Винни-Пух» Федора Хитрука. А в начале 2023 года - британский хоррор по произведениям Милна «Винни-Пух: кровь и мед», по сюжету которого Пух и компания оголодали и съели сначала Иа, а затем возненавидели и объявили бойкот некогда другу Кристоферу Робину.
«Буратино»
Фото: кинокомпания «Водород»
За носатого героя итальянской сказки взялся Федор Бондарчук со своей кинокомпанией «Водород». Воплощать проект в жизнь будет Игорь Волошин, режиссер сказки «Волшебник Изумрудного города» («Телепрограмма» писала об этом проекте), премьера которого намечена на 1 января 2025 года. Фильм про «продукт» папы Карло станет... мюзиклом.
- Сейчас, когда новое российское кино уже очень активно развивается, стало понятно, что мы обращаемся к тому, что является «ДНК наших родителей», нас самих, чтобы потом это переосмыслить, - объясняет сказкоманию продюсер проекта Михаил Врубель. - И с точки зрения технологий, и, что не менее важно, драматургии, с точки зрения современного отношения к герою, важных для него ценностей.
За преемственность поколений будет отвечать композитор Алексей Рыбников, написавший музыку к фильму «Приключения Буратино» 1975 года. Сказку планируется подготовить к прокату в конце 2025 года.
«Зорро»
Фото: канал ТВ-3
А что такого? Да, Зорро - это тоже сказочный герой. Правда, из Испании XVII века. Некий аналог знаменитого Робин Гуда, помогающего хорошим и наказывающего плохих. Все привыкли, что красавец в маске (Антонио Бандерас, Ален Делон и др.) на черном коне скачет по живописным местам юга Европы. А что если он по сугробам будет перемещаться?
- Мы решили снять собственный сериал по мотивам всем известной и давно любимой во всем мире истории, - пояснил глава ТВ-3 Константин Обухов. - С течением времени «Зорро» постоянно менялся, мы видели много версий. Но и сегодня нам тоже есть что привнести в эту историю, чтобы увлечь зрителей.
Кто сыграет главную роль в проекте и кто станет постановщиком - пока большой секрет. На первых кадрах бородатый русский Зорро в цилиндре и утепленной накидке поднимает лошадь на снегу.
«Финист. Первый богатырь»
Фото: канал «Россия 1»
Не путать с фильмом «Последний богатырь» и сериалом «Последний богатырь. Наследие». Картина «Финист. Первый богатырь» - автономный проект, спин-офф блокбастера «Последний богатырь», который выходит с 2017 года. Новый фильм посвящен богатырю Финисту (Кирилл Зайцев) по прозвищу Ясный Cокол (взрослый зритель помнит кино 1975 года) - пахарю, умнице и, как он считает, писаному красавцу. По сюжету он отправляется на волшебном корабле в загадочные пустоши Востока.
Появится там и молодая Баба-яга (Юлия Пересильд), напоминающая красавицу Шахерезаду. Помощником Финиста стал добрый маг Анариф (Федор Добронравов) и простачок Мелеха (Сергей Лавыгин). Еще бы Сергея Гармаша - и вся команда из «Чебурашки» была бы в сборе. Это не случайно: режиссер «Финиста» тот же, что и снимал комедию про ушастого зверька, - Дмитрий Дьяченко. На большие экраны (и в онлайн-кинотеатре START) картина выйдет 1 января 2025 года.
«Илья Муромец»
Фото: V Film Studio
Первый советский широкоэкранный фильм о сказочном богатыре Илюше из Мурома вышел в 1956 году, снял его Александр Птушко. Потом был ряд мультиков франшизы «Три богатыря». А теперь пришло время современных режиссеров держать ответ. Драма «Илья Муромец» покажет путь силача, у которого есть реальный прототип - инок Киево-Печерского монастыря Илия Печерский. Главный герой (Егор Пазенко, которому 51 год) совершил множество подвигов, оставил ратное дело и посвятил жизнь служению Богу. Режиссером стал Андрей Волгин («Любовь-морковь - 4»). В ролях: Андрей Мерзликин, Ангелина Поплавская, Антон Пампушный, Данила Якушев и Ольга Медынич.