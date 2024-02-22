Комедия «Идеальные друзья» и другие премьеры недели

«Идеальные друзья» (оригинальное название - The Trouble with Jessica), Великобритания, 2023, комедия 18+

Режиссер: Мэтт Уинн. В ролях: Оливия Уильямс, Руфус Сьюэлл и др.

В российском прокате с 22 февраля.

Том и Сара живут в красивом большом доме, размеры которого вполне сопоставимы с масштабами свалившихся на пару финансовых проблем. Чтобы спастись от банкротства, супругам надо срочно продать особняк, и, к счастью, уже найден покупатель - крайне въедливый бизнесмен из Германии. Сара с Томом облегченно выдыхают и приглашают на ужин (возможно, один из последних в их семейном гнездышке) университетских друзей, Ричарда и Бет. Те, в свою очередь, приводят еще одну однокурсницу, Джессику, даму эффектную, но, скажем так, чересчур свободную, живущую в рок-н-ролльном стиле и норовящую переспать со всеми знакомыми ей мужчинами.

Свою яркую биографию она превратила в книгу, ставшую бестселлером, - казалось бы, сама судьба намекает Джессике на то, что пора остепениться, но вместо этого импульсивная женщина сводит счеты с жизнью, повесившись во дворе на дереве прямо во время ужина. Хозяева в ужасе: вряд ли въедливый немец захочет платить за дом, в котором кто-то наложил на себя руки. И Сара предлагает перевезти труп Джессики в ее квартиру, обставив все так, будто покойная именно там и отправилась к праотцам.

Классическая британская комедия в данном случае неожиданно перекликается со знаменитой итальянской мелодрамой: речь, конечно же, об «Идеальных незнакомцах» - пусть там и не было висящего во дворе трупа, зато, как и в новом английском фильме, было множество секретов, раскрытых по ходу дружеских посиделок. Российские прокатчики эту связь почувствовали, поменяв оригинальное название («Проблемы с Джессикой») на «Идеальных друзей», и в кои-то веки не попали с этими редакторскими играми в «молоко». Ведь современному зрителю совсем не лишним будет напомнить о том, что истинная дружба лайками в соцсетях не ограничивается: настоящий друг тебя и ужином накормит, и вином напоит, и твое тело - хоть живое, хоть мертвое - до дома дотащит.

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