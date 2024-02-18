Как снимают фильм «Последний богатырь»

Вселенная сказочной франшизы «Последний богатырь» о приключениях добра молодца Ивана (Виктор Хориняк) разрастается. Мало того что завершены съемки сериала «Последний богатырь.
Наследие» - сиквела богатырской саги, так еще и параллельно завершается монтаж блокбастера «Финист. Первый богатырь», это будет уже спин-офф (ответвление от основного сюжета. - Ред.).
Главным героем будет пахарь-богатырь Финист (Кирилл Зайцев), которому «нет равных ни по храбрости, ни по ловкости, ни по силушке», так или иначе фигурирующий в других частях «Последнего богатыря». Теперь ему посвятили отдельный фильм.
Фото: канал «Россия 1»
Работает над проектом режиссер «Чебурашки» (6,7 млрд руб. в прокате) Дмитрий Дьяченко. Именно он отвечает за телепортацию героев Белогорья в пустынные степи, где Финисту и придется познать истину: один в поле не воин.
- Я очень люблю создавать сказочный реализм, - признает режиссер. - Это такой жанр, где волшебство случается с реальными людьми. Несмотря на то что наши герои попадают в абсолютно новую для себя сказочную страну, она оказывается реальной.
Юлия Пересильд предстанет в образе молодой и красивой Бабы-яги и попробует перезагрузить этот образ.
Степная эстетика в картине не случайна: часть сцен фильма снимали в Казахстане: заповедник Поющий Бархан, Чарынский каньон, окрестности крепости Номад, горы и леса Алматы, национальные парки и степи стали антуражем для приключений героев. Визуально «Финист. Первый богатырь» отсылает к поэтике пустошей из голливудских фантастических франшиз «Дюна» или «Звездные войны». Что тоже не случайно - в кадре видно, как некий космический корабль приземляется в степях Казахстана (кстати, на похожем Юлия Пересильд возвращалась со станции МКС после съемок фильма «Вызов» примерно в тех же местах).
В первом тизере фильма, вышедшем в начале февраля, показано, как Финист укрощает и перемещается на летающем гигантском кабане («свиносокол») с крыльями летучей мыши, которого выменял с соратником Мелехой (Сергей Лавыгин - еще привет «Чебурашке») у заморских купцов, бродит по барханам, сражается с нечистью.
Роль помощника Финиста - доброго изобретателя Анарифа, которому 936 лет, досталась главному «свату» страны Федору Добронравову (третий привет «Чебурашке»!).
На большие экраны картина «Финист. Первый богатырь» выйдет 1 января 2025 года.