Как снимают фильм «Последний богатырь»

Работает над проектом режиссер «Чебурашки» (6,7 млрд руб. в прокате) Дмитрий Дьяченко. Именно он отвечает за телепортацию героев Белогорья в пустынные степи, где Финисту и придется познать истину: один в поле не воин.

- Я очень люблю создавать сказочный реализм, - признает режиссер. - Это такой жанр, где волшебство случается с реальными людьми. Несмотря на то что наши герои попадают в абсолютно новую для себя сказочную страну, она оказывается реальной.

Юлия Пересильд предстанет в образе молодой и красивой Бабы-яги и попробует перезагрузить этот образ.

Степная эстетика в картине не случайна: часть сцен фильма снимали в Казахстане: заповедник Поющий Бархан, Чарынский каньон, окрестности крепости Номад, горы и леса Алматы, национальные парки и степи стали антуражем для приключений героев. Визуально «Финист. Первый богатырь» отсылает к поэтике пустошей из голливудских фантастических франшиз «Дюна» или «Звездные войны». Что тоже не случайно - в кадре видно, как некий космический корабль приземляется в степях Казахстана (кстати, на похожем Юлия Пересильд возвращалась со станции МКС после съемок фильма «Вызов» примерно в тех же местах).

В первом тизере фильма, вышедшем в начале февраля, показано, как Финист укрощает и перемещается на летающем гигантском кабане («свиносокол») с крыльями летучей мыши, которого выменял с соратником Мелехой (Сергей Лавыгин - еще привет «Чебурашке») у заморских купцов, бродит по барханам, сражается с нечистью.

Роль помощника Финиста - доброго изобретателя Анарифа, которому 936 лет, досталась главному «свату» страны Федору Добронравову (третий привет «Чебурашке»!).

На большие экраны картина «Финист. Первый богатырь» выйдет 1 января 2025 года.