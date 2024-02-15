Мелодрама «Лед 3» и другие премьеры недели

«Рецепт любви» (La passion de Dodin Bouffant), 2023, Франция, мелодрама 18+

Режиссер: Чан Ань Хунг.

В ролях: Жюльет Бинош, Бенуа Мажимель и др.

В российском прокате с 14 февраля.

Франция, конец XIX века. Эжени готовит в известном ресторане, но назвать ее поварихой язык не повернется - эта немолодая (и, как позже выясняется, не очень здоровая) женщина элегантна и привлекательна, и стоит ли удивляться тому, что владелец заведения Доден Боффэн влюбляется в свою сотрудницу, проводя с ней все больше и больше времени. Свою любовь Доден, как истинный ценитель вкусной и здоровой пищи, стремится выразить через кулинарию, вознамерившись приготовить для Эжени что-то особенное, способное полностью раскрыть чувства романтичного ресторатора.

Фильм, ставший событием Каннского фестиваля (приз за режиссуру), крутится и в переносном, и в прямом, учитывая технику съемок, смысле исключительно вокруг еды. Пожалуй, даже в сериале «Кухня» ее на экране было поменьше: там герои все-таки регулярно отвлекались от готовки ради решения личных проблем - здесь же чувства зарождаются и крепнут, скажем так, без отрыва от производства. Авторы «Рецепта любви» - фильма, без сомнения, во многом новаторского - прокладывают путь к сердцу зрителя по старинной методике женщин, стремящихся охмурить мужчин, то есть через желудок.

Но, конечно, не все так просто и прямолинейно: в конце концов потенциальная аудитория ленты явно состоит не только из гурманов, способных разглядеть поэзию в подробном рассказе о том, как создается фуа-гра. И все же идея склеить слезоточивую мелодраму с кулинарной книгой, причем с явным креном в сторону последней, кажется не только забавной, но и опасной. Переварить растянутую на два с лишним часа историю сможет не каждый, и для кого-то изысканная кинотрапеза вполне может обернуться банальным обжорством.

«Лед 3», 2024, Россия, мелодрама 6+