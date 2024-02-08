Басилашвили о новом фильме «Мастер и Маргарита»: «Никакого отношения к Булгакову картина не имеет»

Известный российский актер Олег Басилашвили, сыгравший в сериале «Мастер и Маргарита» роль Воланда, высказался о новой постановке Михаила Локшина по роману Булгакова.

Артист признался, что картина ему не понравилась, так как ничего общего с гениальным произведением она не имеет.

«Мне кажется, что это самостоятельное художественное произведение и оно уж точно не имеет никакого отношения к Михаилу Афанасьевичу Булгакову», - заявил он.

При этом Басилашвили подчеркнул, что не собирается смотреть фильм, так как ему жалко тратить на это свое время. Свое мнение якобы выразил на основе рецензий, которые прочитал в Интернете.

Сериал по «Мастеру и Маргарите» вышел в 2005 году и также был неоднозначно воспринят публикой. Кому-то не нравилось повествование режиссера, кому-то не зашли актеры, а кто-то также как и Басилашвили картину не посмотрел, но осудил.

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