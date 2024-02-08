Никита Тарасов: «В фильме «Мастер и Маргарита» нам показали не все, что было снято»

С 14 февраля в прокат выходит многосерийная романтическая комедия «Саша и Питер», рассказывающая о девушке, которая на протяжении нескольких лет встречалась с парнем, но в итоге он решил жениться на другой.
И самое неприятное для нее в этой истории в том, что свадьба должна пройти в Санкт-Петербурге – любимом городе Александры. Чтобы отомстить бывшему возлюбленному, девушка решает устроиться в питерский ЗАГС.
Одну из главных ролей в проекте сыграл актер Никита Тарасов, известный по сериалам «Кухня», «Зорге» и многим другим проектам. В небольшом интервью Teleprogramma.pro Никита рассказал о своем отношении к Санкт-Петербургу, экранных поцелуях и недостающих сценах фильма «Мастер и Маргарита».
«Финал – это апогей нашей линии, когда мы сливаемся в поцелуе»
- Никита, какое место в вашей жизни занимает город на Неве?
- Москва – это мозг, Петербург – это душа и романтика, это по любви. Место, где можно думать, чувствовать, сочинять, где появляются новые идеи, где, как правило, все творческое рождается быстрее и воплощается гораздо проще, чем в Москве.
В столице порой бывает трудно даже с кем-то встретиться. И я не раз убеждался на своем опыте: если у меня есть какие-то творческие идеи и мысли, то нужно ехать в Питер, поскольку там я сделаю все за один день. Соберу команду, людей, и все получится! Практически 80 % моих фотосессий сделаны в Петербурге.
В Питере я провел всю вторую половину 2023 года, поскольку там снималось три проекта. А вообще, мне сказали, что в прошлом году в Петербурге создавалось 92 фильма и сериала. Это очень большой объем производства.
Для меня нет четкой грани между Питером и Москвой. Это всего лишь час с копейками на самолете, и один город перетекает в другой.
Никита Тарасов. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
- Какой съемочный день фильма «Саша и Питер» вам запомнился больше всего?
- В проекте «Саша и Питер» в первый же съемочный день я прошел крещение финальной сценой. Мы познакомились с моей партнершей и пошли сразу играть в финал. А финал – это апогей нашей линии, когда мы сливаемся в определенном поцелуе.
И происходило все это примерно так: «Здравствуйте, я Никита. А вас как зовут? Ну неважно. Сейчас разберемся. Пойдемте играть финал».
- В ваших соцсетях можно найти намек на то, что недавно вы снялись в постельной сцене…
- Вы неправильно поняли. Я сетовал только лишь о том, что за 20 лет в моей фильмографии не было ни постельных сцен, ни сцен о любви. И речь была подведена к проекту «Саша и Питер», потому что в нем эта любовная линия наконец появляется.
В моей актерской карьере есть дефицит простых человеческих историй о любви, где я никого не режу, не душу, ни с кем не борюсь, а просто иду к своей цели, к своей возлюбленной. Хотелось сделать что-то человеческое. И в сериале «Саша и Питер» мы и пытались это воплотить.
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- Вас печалит вышеупомянутый дефицит?
- Меня в жизни уже ничто не печалит, перестаньте. У меня же все хорошо. Вы же знаете меня?
- Да.
- Ну и все. И есть еще несколько человек, которые знают меня и мое творчество. Это же счастье!
«В «Мастере и Маргарите» нам показали не все, что было снято»
- Недавно вы снялись в нашумевшем фильме «Мастер и Маргарита»…
- Мое долевое участие в проекте было крайне малым, незначительным, буквально половину съемочного дня. Но речь не обо мне...
Любая экранизация этого романа обречена на бурные дискуссии и обсуждения, потому что многие читали его не один раз. Но каждый видит там свое.
Я не имею отношение к съемочному периоду данного проекта, но подозреваю, что нам показали не все, что было снято. И когда материала отснято гораздо больше, то в итоговом монтаже мы видим определенную компиляцию сцен. И я очень надеюсь, что мы вместе со всеми зрителями сможем увидеть полную версию, если она имеется.
И тогда можно будет смело судить о том, что хотел сказать нам режиссер, о чем был данный сценарий. А сейчас же это, безусловно, произведение кинематографического искусства. Но, на мой взгляд, это компиляция, и многие сцены еще на полке. Однако это мое субъективное мнение - мнение человека, который 20 лет снимается в кино.
Никита Тарасов. Фото: кадр из фильма «Мастер и Маргарита»
- Грядет 14 февраля. Как вы относитесь ко дню влюбленных?
- Очень хорошо отношусь. У меня есть прекрасная жена, которую я очень сильно люблю, дочь. Все слава Богу! Мы куда-то пойдем и где-то будем чудесно гулять.
- В каких проектах, помимо «Саши и Питера», мы еще вас увидим?
- В прокате также появился сериал «Конец славы».