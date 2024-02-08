Никита Тарасов: «В фильме «Мастер и Маргарита» нам показали не все, что было снято»

С 14 февраля в прокат выходит многосерийная романтическая комедия «Саша и Питер», рассказывающая о девушке, которая на протяжении нескольких лет встречалась с парнем, но в итоге он решил жениться на другой.

И самое неприятное для нее в этой истории в том, что свадьба должна пройти в Санкт-Петербурге – любимом городе Александры. Чтобы отомстить бывшему возлюбленному, девушка решает устроиться в питерский ЗАГС.

Одну из главных ролей в проекте сыграл актер Никита Тарасов, известный по сериалам «Кухня», «Зорге» и многим другим проектам. В небольшом интервью Teleprogramma.pro Никита рассказал о своем отношении к Санкт-Петербургу, экранных поцелуях и недостающих сценах фильма «Мастер и Маргарита».

«Финал – это апогей нашей линии, когда мы сливаемся в поцелуе»

- Никита, какое место в вашей жизни занимает город на Неве?

- Москва – это мозг, Петербург – это душа и романтика, это по любви. Место, где можно думать, чувствовать, сочинять, где появляются новые идеи, где, как правило, все творческое рождается быстрее и воплощается гораздо проще, чем в Москве.

В столице порой бывает трудно даже с кем-то встретиться. И я не раз убеждался на своем опыте: если у меня есть какие-то творческие идеи и мысли, то нужно ехать в Питер, поскольку там я сделаю все за один день. Соберу команду, людей, и все получится! Практически 80 % моих фотосессий сделаны в Петербурге.

В Питере я провел всю вторую половину 2023 года, поскольку там снималось три проекта. А вообще, мне сказали, что в прошлом году в Петербурге создавалось 92 фильма и сериала. Это очень большой объем производства.

Для меня нет четкой грани между Питером и Москвой. Это всего лишь час с копейками на самолете, и один город перетекает в другой.