Драма «Дьявол в деталях. Дело Миранды» и другие премьеры недели

«Дьявол в деталях. Дело Миранды» (оригинальное название - Miranda’s Victim), 2023, США, драма 18+
- Режиссер: Мишель Дэннер. В ролях: Эбигейл Бреслин, Райан Филипп и др.
- В российском прокате с 8 февраля.
«Вы имеете право хранить молчание, вы имеете право на адвоката» - эти слова мы слышим в каждом американском фильме, так или иначе связанном с криминальной тематикой, и, кажется, они являются столь же неотъемлемой частью заокеанской жизни, как доллар, кольт и виски с содовой. Однако были в Штатах времена, причем не такие уж и давние, когда уведомлять арестованных о правах и адвокатах никто и не думал: надели наручники, запихнули в камеру - и сиди отдыхай, размышляй о вселенской несправедливости.
Примерно так и случилось в 1963 году с Эрнесто Мирандой, простым рабочим из Финикса, обвиненным в изнасиловании старшеклассницы Патриции Уир. Пикантность ситуации заключалась в том, что Эрнесто был виновен - мало того что его опознала жертва, так еще и сам он подписал признание, после чего на вполне, казалось бы, законных основаниях отправился за решетку.
Но дело Миранды попалось на глаза успешному юристу, почуявшему аромат сенсации: ведь и опознание проводилось некорректно, и адвокат на допросе, после которого было подписано признание, не присутствовал - чем не повод подать апелляцию и побороться за освобождение «узника совести»? Ну а то, что «узник» виновен по всем статьям, юриста не волновало - права в Америке должны быть у всех, даже у насильников.
Революционное для мировой юриспруденции преступление, породившее столь привычное нынче зачитывание прав при аресте (его, кстати, иногда в США так и называют - «предупреждение Миранды»), буквально просилось на киноэкраны: американцы, всегда умевшие делать качественные судебные драмы, просто обязаны были соорудить из этой истории качественное кино.
Даже банальный пересказ событий выглядел бы как минимум занимательным, а толковый сценарий, крепкая режиссура и множество классных артистов (Дональд Сазерленд, Энди Гарсиа, Кайл Маклахлен, Люк Уилсон) в небольших, но важных ролях превратили «Дело Миранды» если не в шедевр, то в картину более чем достойную. Ну а тот, кто с этим не согласен, имеет право хранить молчание.
«Три мушкетера: Миледи» (оригинальное название - Les Trois Mousquetaires: Milady), 2023, Франция, приключения 12+
Фото: кадр из фильма
- Режиссер: Мартен Бурбулон. В ролях: Ева Грин, Ромен Дюрис и др.
- В российском прокате с 8 февраля.
Как мы уже писали, в центре внимания второй части мушкетерской дилогии находится Миледи в исполнении Евы Грин, однако заметить стоит не только ее. На экране появится герой по имени Ганнибал (его играет Ральф Амуссу), не рожденный сценаристами в угоду политкорректности, а навеянный человеком по имени Луи Анниаба - первым чернокожим мушкетером в истории Франции.
«Звериный рейс» (оригинальное название - Noah’s Ark), 2024, Бразилия, анимационный 6+
Фото: кадр из фильма
- Режиссеры: Алоис Ди Лео, Сержиу Мачаду, Рене Вейю.
- В российском прокате с 8 февраля.
Новый бразильский мультик напомнит нам библейский сюжет о Ноевом ковчеге: акцент авторы сделают на паре мышат, которым вход на судно вроде бы запрещен (количество мест ограниченно), но жить-то, как хвостом ни крути, хочется...