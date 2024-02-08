Драма «Дьявол в деталях. Дело Миранды» и другие премьеры недели

«Дьявол в деталях. Дело Миранды» (оригинальное название - Miranda’s Victim), 2023, США, драма 18+

Режиссер: Мишель Дэннер. В ролях: Эбигейл Бреслин, Райан Филипп и др.

В российском прокате с 8 февраля.

«Вы имеете право хранить молчание, вы имеете право на адвоката» - эти слова мы слышим в каждом американском фильме, так или иначе связанном с криминальной тематикой, и, кажется, они являются столь же неотъемлемой частью заокеанской жизни, как доллар, кольт и виски с содовой. Однако были в Штатах времена, причем не такие уж и давние, когда уведомлять арестованных о правах и адвокатах никто и не думал: надели наручники, запихнули в камеру - и сиди отдыхай, размышляй о вселенской несправедливости.

Примерно так и случилось в 1963 году с Эрнесто Мирандой, простым рабочим из Финикса, обвиненным в изнасиловании старшеклассницы Патриции Уир. Пикантность ситуации заключалась в том, что Эрнесто был виновен - мало того что его опознала жертва, так еще и сам он подписал признание, после чего на вполне, казалось бы, законных основаниях отправился за решетку.

Но дело Миранды попалось на глаза успешному юристу, почуявшему аромат сенсации: ведь и опознание проводилось некорректно, и адвокат на допросе, после которого было подписано признание, не присутствовал - чем не повод подать апелляцию и побороться за освобождение «узника совести»? Ну а то, что «узник» виновен по всем статьям, юриста не волновало - права в Америке должны быть у всех, даже у насильников.

Революционное для мировой юриспруденции преступление, породившее столь привычное нынче зачитывание прав при аресте (его, кстати, иногда в США так и называют - «предупреждение Миранды»), буквально просилось на киноэкраны: американцы, всегда умевшие делать качественные судебные драмы, просто обязаны были соорудить из этой истории качественное кино.

Даже банальный пересказ событий выглядел бы как минимум занимательным, а толковый сценарий, крепкая режиссура и множество классных артистов (Дональд Сазерленд, Энди Гарсиа, Кайл Маклахлен, Люк Уилсон) в небольших, но важных ролях превратили «Дело Миранды» если не в шедевр, то в картину более чем достойную. Ну а тот, кто с этим не согласен, имеет право хранить молчание.

«Три мушкетера: Миледи» (оригинальное название - Les Trois Mousquetaires: Milady), 2023, Франция, приключения 12+