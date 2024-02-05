«Вся шея перетянута, ты как на шарнирах»: как снимается сериал «Александр I»

В Москве и Санкт-Петербурге продолжаются съемки многосерийного исторического сериала «Александр I». Артисты вовсю учатся ездить верхом, играть на скрипке, танцевать менуэт и вообще существовать в том времени. Корреспондент Teleprogramma.pro побывала на съемках проекта об этой эпохе.

Сериал охватит период с 1796 года, когда ушла из жизни Екатерина II и до 1807 года, когда был заключен Тильзитский мир. По сюжету молодой Александр, воспитанный европейским учителем, восхищается своим кумиром – императором Франции Наполеоном Бонапартом.

Он мечтает, что в России когда-нибудь будет республиканская форма правления и надеется на реформы, но разочаровывается в действиях своего отца – Павла I. В результате заговора императора Павла убивают, и Александр ощущает груз вины за гибель близкого человека. Однако он вынужден взойти на престол, чтобы противостоять новым интригам аристократов и властной матери. При этом молодой император понимает, что на горизонте уже замаячила война с кумиром – с Наполеоном…

Евгений Романцов: «Он по полочкам разложил мне, что такое слово и предложение в диалоге с животными»

Образ Александра I воплотил актер Евгений Романцов. По словам артиста, то время, которое изображается в сериале, по его ощущениям, перенасыщено манерами, внутренней этикой и похоже на балетную сцену. И очень важно, чтобы каждое сделанное актером движение соответствовало той эпохе и не возвращало нас в современность.

«Тогда можно было даже ничего не говорить, но жестом обозначить свое намерение. Непросто существовать в этих поклонах, реверансах, с физически сведенными лопатками», - поясняет артист.

По словам Евгения, в первую неделю съемок в Санкт-Петербурге он ощутил сильные боли в спине. А еще нелегким испытанием для него стало носить на шее специальную повязку.