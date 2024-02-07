Учатся верховой езде, играть на скрипке и держать спину: как актеры готовятся к съемкам сериала «Александр I»

В Москве и Санкт-Петербурге продолжаются съемки многосерийного исторического сериала «Александр I». Фильм создается при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Премьерный показ сериала состоится на медиаплатформе «Смотрим». Телепремьера запланирована в эфире телеканала «Россия».
Артисты вовсю учатся ездить верхом, играть на скрипке, танцевать менуэт и вообще существовать в том времени. Корреспондент Teleprogramma.pro побывала на съемках проекта об этой эпохе.
Сериал охватит период с 1796 года, когда ушла из жизни Екатерина II, до 1807 года, когда был заключен Тильзитский мир. По сюжету молодой Александр, воспитанный европейским учителем, восхищается своим кумиром – императором Франции Наполеоном Бонапартом.
Он мечтает, что в России когда-нибудь будет республиканская форма правления, и надеется на реформы, но разочаровывается в действиях своего отца – Павла I. В результате заговора императора Павла убивают, и Александр ощущает груз вины за гибель близкого человека. Однако он вынужден взойти на престол, чтобы противостоять новым интригам аристократов и властной матери. При этом молодой император понимает, что на горизонте уже замаячила война с его кумиром – с Наполеоном…
Евгений Романцов: «Он по полочкам разложил мне, что такое слово и предложение в диалоге с животными»
Образ Александра I воплотил актер Евгений Романцов. По словам артиста, то время, которое изображается в сериале, по его ощущениям, перенасыщено манерами, внутренней этикой и похоже на балетную сцену. И очень важно, чтобы каждое сделанное актером движение соответствовало той эпохе и не возвращало нас в современность.
«Тогда можно было даже ничего не говорить, но жестом обозначить свое намерение. Непросто существовать в этих поклонах, реверансах, с физически сведенными лопатками», – поясняет артист.
По словам Евгения, в первую неделю съемок в Санкт-Петербурге он ощутил сильные боли в спине. А еще нелегким испытанием для него стало носить на шее специальную повязку.
«Первые минуты три на площадке я испытываю колоссальный дискомфорт и пытаюсь сделать глубокий глоток воздуха. Но у меня ничего не получается, ведь вся шея перетянута, – объясняет Евгений сложности съемочного процесса. – Вообще, тебе надо быть свободным в кадре, реагировать на изменения в пространстве, а это очень непросто. Ты как на выставленных шарнирах – не повернуться ни влево, ни вправо. Даже пообщаться с партнером – целая проблема, потому что каждое движение не должно выходить за рамки условностей эпохи».
Евгений Романцов на съемках сериала «Александр I». Фото: телеканал «Россия»
По словам Евгения, во время съемок он приобретал новые навыки, например, учился владеть скрипкой, поэтому сейчас возобновился вопрос о дополнительных занятиях в музыкальной школе.
Также на протяжении двух недель Евгений Романцов обучался верховой езде. По словам артиста, он изучал не строевую рысь, а азбуку общения с животным, поскольку, по его собственному выражению, это очень тонкая материя. Сами же занятия проходили в Останкинском парке.
А во время съемок в Санкт-Петербурге Евгений попал в Адмиралтейскую конюшню, где содержатся родовые скакуны.
«В Питере работает замечательный тренер. Он по полочкам разложил мне, что такое слог, что такое слово и целое предложение в диалоге с животным, – поясняет Евгений. – И меня это, конечно, впечатлило. Это вообще самое потрясающее, что есть в профессии, – возможность делать что-то новое».
Анна Банщикова: «Сложно изображать реально существующих людей»
По словам Анны Банщиковой, играющую императрицу Марию Федоровну, мать Александра, ей всегда было интересно прикоснуться к той эпохе. Уроженка Петербурга, актриса часто посещала Эрмитаж и любовалась интерьерами музейных дворцов. И, как и многим женщинам, ей хотелось примерить платья, которые тогда надевали на балы и приемы. Однако есть одно но.
«Носить эти наряды, конечно, тяжело. А вечером на теле словно отпечатываются косточки от корсета, – говорит Анна. – Нелегко, конечно, и постоянно держать спину прямо: ведь какая выправка была тогда у мужчин и стать у женщин. В кадре нужно двигаться не так, как мы привыкли».
Как говорит Анна, при съемках любых проектов, в том числе и исторических, важны любые жизненные навыки. Сама актриса играет не просто императрицу, но и многодетную мать. И тут, конечно, не обойтись без материнского опыта.
Анна Банщикова в роли императрицы Марии Федоровны. Фото: телеканал «Россия»
«Вообще, сложно играть реально существующих людей, – поясняет актриса. – Ведь надо сыграть так, чтобы ни у кого не возникало раздражение: «Какая-то артистка изображает мою маму, и это ужасно!». Я уже играла жену маршала Жукова Галину Семенову, супругу Владимира Мулявина Лидию Кармальскую: их родственники живы и связывались со мной. Нужно создать образ человека так, чтобы не уронить его честь и достоинство. Тем более в нашем фильме речь идет о царской семье – это вообще колоссальная ответственность.
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Даниил Спиваковский: «Граф Пален – игрок!»
Даниил Спиваковский играет организатора заговора против Павла Первого – графа Алексея Палена. По словам артиста, это очень умный, образованный человек с хорошим чувством юмора. Однако он – истинный интриган, и на руках этого персонажа кровь.
«Это человек опасный, страшный, хотя не лишенный обаяния. К нему тянулись люди, но он плел паутину своих козней, интриг при царском дворе. Я очень рад, что мне досталась такая роль. Да и актерская компания хорошая», – признается артист.
Как известно, актеры часто выступают адвокатами своих героев. И на вопрос, как можно оправдать главного заговорщика против Павла I, Дании
ил Спиваковский ответил так:
Даниил Спиваковский воплощает образ графа Палена – игрока и интригана. Фото: телеканал «Россия»
«Конечно, этот человек хотел власти, хотел управлять людьми, преследовал какую-то выгоду для себя. Но я не исключаю, что в нем существует еще одна важная черта. Он игрок! Ему просто нравилось плести интриги. Пален был очень азартным, ему хотелось сталкивать людей лбами, жестоко, иногда не щадя человеческие жизни. Вот такой вот персонаж!».
По словам Спиваковского, Алексей Пален сыграл значимую роль в истории России. И если бы его не существовало, то какие-то события могли происходить по-другому. Однако, как известно, у истории нет сослагательного наклонения.
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Глеб Бочков: «Я думаю, мне позволят легкую импровизацию»
Роль брата Александра I – князя Константина Павловича – исполняет актер Глеб Бочков. По словам Глеба, самый важный для него факт о его персонаже – это то, что Константин не отсиживался в тылу, а шел в атаку вместе с солдатами. И это была не бравада, а его естественное состояние.
«Он был со своими пацанами, как сказали бы сейчас», – объясняет артист.
В ходе съемок журналисты спросили актера, может ли он позволить себе импровизацию в историческом фильме.
«С одной стороны, импровизация есть, но только в рамках того, что требует время, режиссер и кинопроизводство. Вообще, за нами тщательно смотрит наш консультант Андрей Геннадьевич. Я подхожу и спрашиваю у него, как я должен сидеть: «Обозначьте мне три точки, пожалуйста». Ведь важно даже положение тела, – объясняет Глеб Бочков. – Там столько условностей, что по сравнению с тем временем мы достаточно фривольно живем».
Глеб Бочков (Константин) иногда позволяет себе импровизации. Фото: телеканал «Россия»
По словам Глеба, также он просил у костюмеров, чтобы ему сделали корсет, потому что очень трудно постоянно держать спину ровно. Однако самые сложные сцены еще впереди.
Как говорит актер, ему предстоит принять участие в эпизоде, где придется ездить верхом и при этом одновременно сражаться. Артист испытывает небольшое волнение по этому поводу, ведь еще неизвестно, как может повести себя лошадь.
«Также есть и сцена, где Константин приплясывает на балу в пьяном состоянии. Я думаю, что в этом случае не придется разучивать много движений и мне позволят легкую импровизацию», – смеется Глеб.
Художник по гриму Павел Беткер: «Мы не хотим делать суховатую историческую картинку»
По словам художника по гриму Павла Беткера, особенность сериала состоит в том, что в нем показываются три эпохи – Екатерины II, Павла I и Александра I. И именно этот фактор обуславливает и его сложность, потому что зрителю нужно представить все эти периоды и объяснить разницу между ними.
Художники просматривали изображения всех персонажей, изучали их возраст, показанный в фильме, пытались учесть нюансы внешности. Но задачи добиться строгого портретного сходства с прототипами перед ними не стояло.
По словам Павла Беткера, специально для съемок сериала было заготовлено около 500 бакенбард, порядка 200 усов, около 500 мужских париков. А вот женских париков не предусмотрено.
«Мы просто не хотим делать суховатую историческую картинку. Если все наденут парики, то это будет видно, поскольку парики того времени делаются из специального волоса, намного более жесткого, – объясняет Павел. – И у женщин они могут смотреться тяжеловато. Поэтому все женские образы решено делать из волос актрис».
Кстати, парики украсят не все мужские головы. Например, у того же Александра I нарощенные волосы: сзади они удлинены, но при этом также используется передняя часть прически актера.
По словам художника, один из самых сложных пластических гримов – у актера Владимира Стержакова, играющего генерала Михаила Кутузова.
«На самом деле повязка у Кутузова – это художественное решение, придуманное еще в советские времена. У него просто один глаз видел хуже, чем другой, – отмечает Павел. – Кутузов немного косил, и одно веко у него было немножко прикрыто. Мы постараемся сделать также».
Режиссер Артем Насыбулин: «Консультант помогает нам найти компромисс между выдумкой и достоверностью»
По словам режиссера Артема Насыбулина, некоторые сцены создавались в Царском Селе в Санкт-Петербурге. Киношникам было нелегко работать в музее, поскольку смотрители тщательно следят за сохранностью экспонатов и не разрешают ничего трогать.
«Мне не понравилось снимать в таких интерьерах, – признается Артем Насыбулин. – Потому что, вместо того чтобы отвечать режиссерскому видению, они являются просто музейными объектами. Мне намного больше нравятся декорации, созданные нашим художником, потому что их я могу использовать так, как хочу».
Большую помощь в съемочном процессе оказывает консультант Андрей Геннадьевич Малов-Гра, о котором упомянули буквально все артисты. Он прочел съемочной группе немало лекций и про семью императора, и про историю костюма XIX века, и про военное направление, и про этикет. По сути, без его присутствия не обходится ни одна сцена.
Консультант Андрей Малов-Гра помогает артистам входить в образ. Фото: телеканал «Россия»
В процессе подготовки создатели фильма посмотрели несколько исторических фильмов, например, картины «Война и мир» Сергея Бондарчука и «Наполеон» Ридли Скотта, прочли немало литературы, в том числе и воспоминания друга Александра I Адама Чарторыйского. Процесс знакомства с материалами продолжается до сих пор.
По словам Артема Насыбулина, уже отснята четверть сериала, однако одна из самых сложных сцен – Аустерлицкое сражение – еще впереди.
Как признается режиссер, он изучает исторический контекст, чтобы оттолкнуться от него, потому что история богата событиями, подробностями, фактами. Но для него также важно создать и живые характеры персонажей, которым будет сопереживать зритель.
Режиссер Артем Насыбулин. Фото: телеканал «Россия»
«Мы стараемся держаться в определенных рамках. И в этом нам оказывает помощь консультант Андрей Геннадьевич, который думает не только об историзме, но и о нашем художественном вымысле, – говорит Артем Насыбулин. – И, конечно, помогает нам найти компромисс между выдумкой и достоверностью».