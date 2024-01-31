Что не так с новым фильмом «Мастер и Маргарита», и почему Булгаков бы его не одобрил

Новая постановка эпохального произведения Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» наделала много шума в Сети. Кто-то хвалит фильм Михаила Локшина, но всегда найдутся те, кого экранизация разочарует.
Классика - она на то и классика, когда каждый читатель видит произведение по-своему. И режиссерам часто сложно попасть в струю, все субъективно.
Мастер - и есть Булгаков
Алексей Гуськов в фильме «Мастер и Маргарита»
Но стоит отметить, что новый фильм отличается от других постановок тем, что он больше всех приближен к мысли писателя, режиссер показал «роман в романе».
То есть Мастер, по сути, это и есть сам Булгаков. Ведь он так же, как и его герой, столкнулся с «отменой». Пьесу «Дни Турбиных» сняли с репертуара в 1929 году за «буржуазное настроение».
В фильме же нам представили аналогию в виде постановки Мастера «Понтий Пилат», которую тоже завернули…
Главный герой произведения встречает любовь всей жизни Маргариту, которая помогает ему писать роман. В реальной жизни Булгаков встретил свою третью жену Елену Шиловскую, образ которой и описал в книге. Девушка тоже была замужем, но ушла от супруга ради гениального писателя. Ничего не напоминает?
И только режиссер Локшин сравнил Булгакова с его героем. Михаил Афанасьевич как будто кадр за кадром писал свое произведение на наших глазах. Так же страдал, любил, творил.
В сериале 2005 года Владимир Бортко не стал выпячивать эту мысль и показал произведение по-своему. Это тоже интересно, но основная мысль все же не была достигнута.
Москва будущего
Москва будущего в фильме «Мастер и Маргарита»
Отдельно стоит сказать и про Москву, которую представили в новой постановке. Локшин показал столицу будущего, о которой мечтали Михаил Булгаков и Иосиф Сталин. Но последнему не удалось воплотить в жизнь свой план из-за начала Второй Мировой войны.
В «Мастере и Маргарите» Булгаков пофантазировал, что на Патриарших прудах якобы ездят трамваи. На самом деле этот вид транспорта только планировали запустить, но до дела еще не дошло. Возможно, это не все знают.
Но режиссер фильма пошел еще дальше - в новой постановке Локшин показал, какой была бы прекрасной Москва, если бы генеральный план воплотился бы в жизнь.
И Мастер не тот, и свита пуста
Евгений Цыганов и Юлия Снигирь в фильме «Мастер и Маргарита»
Но есть и разочарования для скромных обывателей. Как говорится, на арену выходит критик Латунский.
Если Мастер - это и есть Булгаков, то личную драму героя Евгению Цыганову передать не удалось. При всем уважении.
Когда Булгакова в реальной жизни отовсюду отменили, для него это стало ударом всей жизни. Михаил Афанасьевич стал болеть, мучился, у него отказывали почки, терялось зрение, потом слух…
В какой-то момент писателю врачи прописали наркотическое средство от болей, но он начал использовать его не по назначению. В одурманенные периоды, как считают многие критики, Булгаков встречался с самим Воландом. Это были его фантазии, которые воплотились в книге.
При этом в фильме мы видим другого Мастера - он страдает, да, но не так чтоб уж сильно. Герой пьет вино с Маргаритой, веселится. Ничего подобного, что переживал в этот период сам Булгаков - нет.
А где же знаменитая парочка?
Аугуст Диль в фильме «Мастер и Маргарита»
Разочаровало и то, что свите Воланда отвели мало места. Сам Воланд - гениальный, отдельное спасибо за актера Аугуста Диля.
Но в постановку не влезли знаменитые похождения Коровьева и кота Бегемота. Да и харизматичный Азазелло не особо-то и выделился. Мы уж молчим про то, что Коровьев - это вообще не клоун…
Но тут уже вопрос даже не к режиссеру. Это еще раз доказывает, что полный метр - это не совсем про «Мастера и Маргариту». И если бы Локшин снял сериал - это была бы самая гениальная постановка, на наш скромный взгляд.
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