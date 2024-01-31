Что не так с новым фильмом «Мастер и Маргарита», и почему Булгаков бы его не одобрил

Но стоит отметить, что новый фильм отличается от других постановок тем, что он больше всех приближен к мысли писателя, режиссер показал «роман в романе».

То есть Мастер, по сути, это и есть сам Булгаков. Ведь он так же, как и его герой, столкнулся с «отменой». Пьесу «Дни Турбиных» сняли с репертуара в 1929 году за «буржуазное настроение».

В фильме же нам представили аналогию в виде постановки Мастера «Понтий Пилат», которую тоже завернули…

Главный герой произведения встречает любовь всей жизни Маргариту, которая помогает ему писать роман. В реальной жизни Булгаков встретил свою третью жену Елену Шиловскую, образ которой и описал в книге. Девушка тоже была замужем, но ушла от супруга ради гениального писателя. Ничего не напоминает?

И только режиссер Локшин сравнил Булгакова с его героем. Михаил Афанасьевич как будто кадр за кадром писал свое произведение на наших глазах. Так же страдал, любил, творил.

В сериале 2005 года Владимир Бортко не стал выпячивать эту мысль и показал произведение по-своему. Это тоже интересно, но основная мысль все же не была достигнута.

Москва будущего