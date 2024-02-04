В связи с выходом новых «Трех мушкетеров» вспоминаем актрис, игравших роковую красотку Миледи

У обеих частей есть подзаголовки: у первой - «Д'Артаньян» 18+, у второй - «Миледи» 12+, поэтому нетрудно догадаться, кто будет в новом фильме на ведущих ролях. С Миледи мы познакомились уже в предыдущей части - играет ее экс-девушка Бонда Ева Грин (на фото с исполнителем роли Д'Артаньяна Франсуа Сивилем). Ее Миледи выглядит весьма эффектно: она убивает, похищает, соблазняет и даже курит трубку. Впрочем, Еве не надо было придумывать свой образ с нуля, ведь многие из ее соратниц по актерскому мастерству в разные годы блестяще воплощали на экране придуманную Александром Дюма роковую женщину.

Барбара Ла Марр