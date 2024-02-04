В связи с выходом новых «Трех мушкетеров» вспоминаем актрис, игравших роковую красотку Миледи

У обеих частей есть подзаголовки: у первой - «Д'Артаньян» 18+, у второй - «Миледи» 12+, поэтому нетрудно догадаться, кто будет в новом фильме на ведущих ролях. С Миледи мы познакомились уже в предыдущей части - играет ее экс-девушка Бонда Ева Грин (на фото с исполнителем роли Д'Артаньяна Франсуа Сивилем). Ее Миледи выглядит весьма эффектно: она убивает, похищает, соблазняет и даже курит трубку. Впрочем, Еве не надо было придумывать свой образ с нуля, ведь многие из ее соратниц по актерскому мастерству в разные годы блестяще воплощали на экране придуманную Александром Дюма роковую женщину.
Барбара Ла Марр
Фото: кадр из фильма
Первой в истории экранной Миледи стала именно эта американская актриса, сыгравшая опасную красотку в немом фильме «Три мушкетера» (1921). Увы, в сиквеле под названием «Железная маска» (1929) Барбары уже не было - актриса умерла тремя годами ранее. Покойную заменила другая американка, Дороти Ревье.
Фэй Данауэй
Фото: кадр из фильма
На момент съемок в «Трех мушкетерах» (1973) Фэй уже прогремела в «Бонни и Клайде» и «Афере Томаса Крауна», но еще не получила «Оскар» за «Телесеть» и не сыграла в «Трех днях кондора» - в общем, не успела стать признанной легендой. Костюмная лента Ричарда Лестера помогла артистке закрепиться в статусе суперзвезды, а продолжение («Четыре мушкетера», 1974) сделало положение актрисы на мировой киносцене еще более убедительным.
Маргарита Терехова
Фото: кадр из фильма
Конечно, для нас нет Миледи более родной, чем та, которую подарила советским зрителям Маргарита Борисовна в знаменитой картине «Д`Артаньян и три мушкетера» (1979). Артистка к тому моменту уже попробовала себя в костюмной музыкальной ленте, блестяще сыграв в «Собаке на сене», и вновь изобразить благородную стерву ей не составило труда. Интересно, что на роль изначально была утверждена Елена Соловей, но беременность помешала ей принять участие в съемках.
Ребекка де Морнэй
Фото: кадр из фильма
В 1993-м Голливуд представил очередных «Трех мушкетеров» с самыми популярными на тот момент молодыми актерами и хитом All For Love в исполнении мушкетерского поющего трио Стинг-Брайан Адамас-Род Стюарт. Ну а красовалась на этом фоне американка Ребекка де Морнэй, когда-то сыгравшая в «Рискованном бизнесе» музу Тома Круза, а теперь ставшая Миледи, на роль которой также претендовала Вайнона Райдер.
Милла Йовович
Фото: кадр из фильма
В 2011-м англичанин Пол У. С. Андерсон в промежутках между съемками очередных частей «Обители зла» умудрился сделать свою версию романа Дюма, отчего-то названную у нас «Мушкетеры в 3D». Образ Миледи достался жене Андерсона Милле Йовович, которая вряд ли простила бы мужу, пригласи он на роль другую актрису.
Ужель та самая Саманта?
Фото: кадр из фильма
В 1989 году в мировой прокат вышла картина «Возвращение мушкетеров», ставшая продолжением дилогии Ричарда Лестера с Фэй Данауэй в роли Миледи. Самой Миледи в новом фильме уже не было, зато в нем действовала ее дочь, Жюстин де Винтер, которую сыграла 32-летняя Ким Кэтролл. Роль не стала для Ким прорывом, и лишь спустя десять лет актриса прославилась, изобразив Саманту в сериале «Секс в большом городе».