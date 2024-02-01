Триллер «Кривая дорога» и другие премьеры недели

«Кривая дорога» (оригинальное название - He Went That Way), 2023, США, триллер 18+

Режиссер: Джефф Дарлинг. В ролях: Закари Куинто, Джейкоб Элорди и др.

В российском прокате с 1 февраля.

Середина 60-х, Калифорния, по легендарной трассе № 66 на стареньком фургончике пилит дрессировщик Джим Гудвин со своим подопечным, шимпанзе Спанки. Спанки - знаменитость, участник известных телешоу, но сейчас он со своим хозяином переживает не лучшие времена. Контракт с ТВ закончился, денег нет, и даже машина, кажется, вот-вот заглохнет посреди пустыни. По не совсем понятным причинам (вежливость, желание с кем-то поболтать) Джим подбирает голосующего на дороге парня по имени Бобби - молодого, красивого, но, скажем так, чересчур импульсивного. И, когда Бобби достает пистолет и отнимает у дрессировщика бумажник, тот понимает, что влип в крайне неприятную историю.

О том, что подбирать на трассе обаятельных красавцев опасно, мы знаем еще со времен «Тельмы и Луизы», а ведь чуть раньше был еще и «Попутчик» с Рутгером Хауэром (а чуть позже и его ремейк с Шоном Бином). Правда, прежде в подобных историях не было шимпанзе, который, конечно, вносит в отношения Бобби и Джима некоторую сумятицу и нарушает привычную схему «плохой - хороший»: Бобби является фанатом Спанки, часто видел его по телику - ну как теперь третировать дрессировщика своего кумира? В итоге преступника швыряет из одной крайности в другую, и ведет он себя порой откровенно неуклюже.

Столь же неуклюжим в целом выглядит и весь фильм, хотя в наличии пары симпатичных эпизодов ему не откажешь. И спасителем является не только шимпанзе, который, как и любое животное, способен взять на себя слезовыжимательную функцию. Интересно последить еще и за играющим маньяка Джейкобом Элорди, которого мы только что увидели в роли Элвиса Пресли в «Присцилле»: одним из самых комичных в связи с этим становится эпизод, когда смазливая девчонка говорит Бобби, что ей нравится Пол Маккартни. «Кто это, твой одноклассник?» - с презрением переспрашивает Бобби. И действительно, кто такой Пол Маккартни для короля рок-н-ролла? В лучшем случае - чей-то одноклассник.

«Молли и ботан» (оригинальное название - The Re-Education of Molly Singer), 2023, США, комедия 16+