Триллер «Кривая дорога» и другие премьеры недели

«Кривая дорога» (оригинальное название - He Went That Way), 2023, США, триллер 18+
- Режиссер: Джефф Дарлинг. В ролях: Закари Куинто, Джейкоб Элорди и др.
- В российском прокате с 1 февраля.
Середина 60-х, Калифорния, по легендарной трассе № 66 на стареньком фургончике пилит дрессировщик Джим Гудвин со своим подопечным, шимпанзе Спанки. Спанки - знаменитость, участник известных телешоу, но сейчас он со своим хозяином переживает не лучшие времена. Контракт с ТВ закончился, денег нет, и даже машина, кажется, вот-вот заглохнет посреди пустыни. По не совсем понятным причинам (вежливость, желание с кем-то поболтать) Джим подбирает голосующего на дороге парня по имени Бобби - молодого, красивого, но, скажем так, чересчур импульсивного. И, когда Бобби достает пистолет и отнимает у дрессировщика бумажник, тот понимает, что влип в крайне неприятную историю.
О том, что подбирать на трассе обаятельных красавцев опасно, мы знаем еще со времен «Тельмы и Луизы», а ведь чуть раньше был еще и «Попутчик» с Рутгером Хауэром (а чуть позже и его ремейк с Шоном Бином). Правда, прежде в подобных историях не было шимпанзе, который, конечно, вносит в отношения Бобби и Джима некоторую сумятицу и нарушает привычную схему «плохой - хороший»: Бобби является фанатом Спанки, часто видел его по телику - ну как теперь третировать дрессировщика своего кумира? В итоге преступника швыряет из одной крайности в другую, и ведет он себя порой откровенно неуклюже.
Столь же неуклюжим в целом выглядит и весь фильм, хотя в наличии пары симпатичных эпизодов ему не откажешь. И спасителем является не только шимпанзе, который, как и любое животное, способен взять на себя слезовыжимательную функцию. Интересно последить еще и за играющим маньяка Джейкобом Элорди, которого мы только что увидели в роли Элвиса Пресли в «Присцилле»: одним из самых комичных в связи с этим становится эпизод, когда смазливая девчонка говорит Бобби, что ей нравится Пол Маккартни. «Кто это, твой одноклассник?» - с презрением переспрашивает Бобби. И действительно, кто такой Пол Маккартни для короля рок-н-ролла? В лучшем случае - чей-то одноклассник.
«Молли и ботан» (оригинальное название - The Re-Education of Molly Singer), 2023, США, комедия 16+
Фото: кадр из фильма
- Режиссер: Энди Палмер. В ролях: Бритт Робертсон, Тай Симпкинс и др.
- В российском прокате с 1 февраля.
Начинающая юристка Молли ушла в загул и проспала важное судебное заседание. От увольнения спасти может только одно - Молли должна помочь застенчивому сыну своей начальницы стать крутым пацаном. Разухабистая молодежная комедия принимает эстафету от недавней ленты «Без обид», где чем-то очень похожим занималась героиня Дженнифер Лоуренс.
«В теле убийцы» (оригинальное название - Akmadeul), 2023, Южная Корея, триллер 18+
Фото: кадр из фильма
- Режиссер: Ким Джэ-хун. В ролях: Чан Дон-юн, О Дэ-хван и др.
- В российском прокате с 1 февраля.
Полицейский отправился в погоню за преступником, промышляющим съемкой убийств, и бесследно пропал. А вскоре нашелся в разбитой машине - вместе с тем самым преступником, закованным в наручники. Только вот отчего-то страж закона не узнает родных, а убийца уверяет, что он и есть полицейский, перебравшийся в тело душегуба. Режиссер и сценарист картины Ким Джэ-хун явно вырос на фильмах Джона Ву и, похоже, ничуть этого не стесняется.