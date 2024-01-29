«У Снигирь накладная грудь, зачем?»: что говорят зрители о новой экранизации «Мастера и Маргариты»

25 января в прокат вышла новая экранизация романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» в постановке Михаила Локшина. Картина разительно отличается от ленты Юрия Кары и сериалу Владимира Бортко, снятых по этому произведению.
В отличие от коллег по цеху Локшин решил позволить себе некоторые авторские вольности, в результате чего зритель увидит в Мастере самого Михаила Булгакова, которого всю жизнь травили критики. И, кстати, Латунский был списан с реального человека.
Фильм стоит посмотреть хотя бы потому что, это настоящее визуальное великолепие: насыщенные цвета, невероятная операторская работа, роскошный полет обнаженной Маргариты... Недаром в эту картину вложено 1, 239 миллиарда рублей.
Однако создавать экранизацию «Мастера и Маргариты» - дело неблагодарное, поскольку это любимое произведение очень многих людей. И у каждого из них сложилась в голове своя картинка, как должен выглядеть Воланд, говорить Кот Бегемот и что должно происходить на бале, куда приехала Маргарита.
Teleprogramma.pro собрала полярные отзывы зрителей на новую экранизацию из разных Интернет-ресурсов, доказывающие, что у каждого свой Булгаков.
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Образ Воланда воплотил немецкий актер Аугуст Диль. Фото: кадр из фильма «Мастер и Маргарита»
Dimeriya85: «Новый фильм лишен ностальгии по советскому кино, без заигрывания со 100-летней уже почти классикой, сюжет которой актуален и сегодня. При просмотре его не создается впечатление, что вы сидите на уроке литературы, и учительница заставляет вас пересказывать никому не нужные подробности, и почему занавески были синие. Это свежий авторский взгляд, но с высокой степенью уважения, без книжОвых вольностей».
Пользователь Афиши №5442995: «Мне очень понравилось! Ни капли не пожалел, что сходил на этот фильм в кино. Читал это произведение 20 лет назад. Думаю, надо ещё раз прочитать. В общем, хорошо сняли!»
Дарья Мозговая: «Отвратительное ощущение после просмотра фильма. Жаль потраченных денег и времени. Ушли с мужем за 20 минут до конца. И мы были не одни такие в зале.
Зачем этот фильм назвали «Мастером и Маргаритой?» Что там осталось, кроме наименования персонажей? Что за вакханалия творилась?!
Минусы:
1. Рваный невнятный сюжет, отсутствие значимых сцен романа. Например, сюжетная линия с Иешуа. Зато добавили сцену про постановку пьесы и распинание Мастера.
2. Утрачена сама основа романа: что есть добро и зло, тема распятия Христа.
3. Клюква про кровавый «совок» просто отвратительна: всех кровавые КГБ гнобят и пытают, запрещают, запихивают в дурдом, просто мученики режима. Булгаков с юмором высмеивал бюрократию и прочее в СССР, до этого дна не опускаясь.
4. Свита Воланда утратила свой шарм и юмор, идиотский смех Колокольцева (очевидно, имеется в виду Юрий Колокольников - прим. ред), кот более - менее, третий так вообще - пародия на персонаж. Воланд, не попадающий в текст. Неужели нет актеров русскоговорящих у нас? Иван Бездомный как идиот весь фильм истерит и пучит глаза. Понтий Пилат на две минуты появился и все на этом.
5. Став ведьмой, Снигирь так и продолжила ходить со скорбным лицом. Грудь еще эта накладная, зачем?
Плюсов не могу найти. Отврат. Не советую».
Юрий Колокольников получился очень колоритным Коровьевым-Фаготом. Фото: кадр из фильма «Мастер и Маргарита»
Наталья Новикова: «Это восторг! Чистое наслаждение 2 часа 47 минут. Этот фильм - больше, чем экранизация по мотивам романа. Он о гении Булгакова, о реалиях, в которых он жил и творил. Он о многоплановости романа и жизни.
Главная находка фильма - Мастер. Мне казалось, что сам Булгаков на экране, борется за роман и страдает от давления властей. Как создатели фильма смогли так попасть в образ?! Я в восхищении! Костюм с жилеткой, галстук-бабочка - как на фотографиях Михаила Афанасиевича, шляпа и профиль... Я в восхищении!
А Пилат... Просто в сердечко. Это же сам Клас Банг. Какая мощь у Пилата в его исполнении! Сразу ощущается сила героя, который помогал Марку Крысобою прорубаться в Долине Дев.
Латунский так же неприятен, как в книге (спасибо актёру). Коровьев - шут во плоти, кривляка и гаер. Гелла величественна. Все здесь так, как должно быть, с классным цветкорром и мощными декорациями. Я в восхищении!
А одну из локаций я узнала: это наша библиотека на Парке Победы. Очень приятно было наблюдать, как ее использовали в качестве кое-какого здания.
И, конечно, Воланд. Наконец-то он помоложе, достаточно стройный и загадочный. Я трижды плакала, к концу фильма вообще сидела с мокрыми щеками. Титры были встречены молчанием. Ещё долго никто не шевелился и не вставал с мест, видимо, осознавая произошедшее.
Мы дожили до того времени, когда смогли сделать такую экранизацию. Мы, поклонники и ценители творчества Мастера, заслужили эту картину!»
Катрина: «Начало затянутое, не по книге. Мне жаль тех, кто ушел и уйдет, не дождавшись конца. Концовка удалась, я считаю.
Многое скрыто между строк, много смыслов. Я тоже не узнавала роман, очень переработанный проект... Но красивый, работа художников отличная. Просмотра достоин однозначно. И обсудить хотелось бы после просмотра».
kassiy kolhaun: «Смотрю. Скучновато...».
Пользователь Афиши №5658950: «Потрясающая экранизация. Каст, игра актеров, костюмы, визуал, повествование. Мурашки по коже и мистическое состояние, граничащее с истерикой. Хотелось плакать от счастья после просмотра».
Роль несчастного профессора Берлиоза сыграл Евгений Князев. Фото: кадр из фильма «Мастер и Маргарита»
Анна Игнатова: «Костюмы - класс! Актеры (кроме Мастера) - класс! Сценаристы - полный ужас, фильм затянут, многие сцены без смысла».
Пользователь Афиши №5772011: «Очень красивая муть, много моментов почему-то опущено, не читающим людям будет непонятно, но в целом все очень гармонично».
Евгений Цыганов на съемках с актером, сыгравшим кота Бегемота. Фото: кадр из фильма «Мастер и Маргарита»
Wanze: «Я только что вернулся из кино. Фильм создан «по мотивам». Это упоминается в финальных титрах, поэтому распинаться, что «так», а что « не так» смысла немного.
Выскажу лишь свое мнение: фильм мне очень понравился. Персонажи неплохо прописаны. Особенно весьма постаревший майор Хеллсторм. Хорош, Ч-чОрт!
Хотя... некоторых актеров я бы заменил. Например, из его свиты. Словом, данный фильм - несколько вольное переложение романа. Кому скучно его читать и вникать в любовную линию Мастера и Маргариты Николаевны, тот может через этот фильм, не напрягаясь, эту линию постичь. Все доступно и просто разжевано. Библейская тема - да, представлена чисто символически.
Надеюсь, что электрической стул в советских психушках - жуткая фантазия авторов фильма. А так... Фильм вполне себе неплох».