«У Снигирь накладная грудь, зачем?»: что говорят зрители о новой экранизации «Мастера и Маргариты»

Dimeriya85: «Новый фильм лишен ностальгии по советскому кино, без заигрывания со 100-летней уже почти классикой, сюжет которой актуален и сегодня. При просмотре его не создается впечатление, что вы сидите на уроке литературы, и учительница заставляет вас пересказывать никому не нужные подробности, и почему занавески были синие. Это свежий авторский взгляд, но с высокой степенью уважения, без книжОвых вольностей».

Пользователь Афиши №5442995: «Мне очень понравилось! Ни капли не пожалел, что сходил на этот фильм в кино. Читал это произведение 20 лет назад. Думаю, надо ещё раз прочитать. В общем, хорошо сняли!»

Дарья Мозговая: «Отвратительное ощущение после просмотра фильма. Жаль потраченных денег и времени. Ушли с мужем за 20 минут до конца. И мы были не одни такие в зале.

Зачем этот фильм назвали «Мастером и Маргаритой?» Что там осталось, кроме наименования персонажей? Что за вакханалия творилась?!

Минусы:

1. Рваный невнятный сюжет, отсутствие значимых сцен романа. Например, сюжетная линия с Иешуа. Зато добавили сцену про постановку пьесы и распинание Мастера.

2. Утрачена сама основа романа: что есть добро и зло, тема распятия Христа.

3. Клюква про кровавый «совок» просто отвратительна: всех кровавые КГБ гнобят и пытают, запрещают, запихивают в дурдом, просто мученики режима. Булгаков с юмором высмеивал бюрократию и прочее в СССР, до этого дна не опускаясь.

4. Свита Воланда утратила свой шарм и юмор, идиотский смех Колокольцева (очевидно, имеется в виду Юрий Колокольников - прим. ред), кот более - менее, третий так вообще - пародия на персонаж. Воланд, не попадающий в текст. Неужели нет актеров русскоговорящих у нас? Иван Бездомный как идиот весь фильм истерит и пучит глаза. Понтий Пилат на две минуты появился и все на этом.

5. Став ведьмой, Снигирь так и продолжила ходить со скорбным лицом. Грудь еще эта накладная, зачем?

Плюсов не могу найти. Отврат. Не советую».