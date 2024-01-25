«Я думал, это только со мной»: Евгений Цыганов ответил на вопрос о проклятии романа «Мастер и Маргарита»

Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Фото: кадр из фильма «Мастер и Маргарита»

Актер пообщался с журналистами на премьере фильма по роману Михаила Булгакова.

25 января в прокат выходит долгожданный фильм «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина. От начала задумки до премьеры картина шла к своему зрителю больше пяти лет. У создателей ленты получилось свое оригинальное прочтение бессмертного произведения Булгакова. 

Чем интересна новая экранизация «Мастера и Маргариты» 

Действие картины происходит в 1930-х годах в Москве. Только столица в фильме предстает совершенно иной, утопической, не той, какой она являлась на самом деле, а той, какой она в идеале задумывалась строителями коммунизма. На улицах постоянно что-то строится, повсюду летают дирижабли, а жители то и дело спешат на демонстрации. 

В центре киноповествования Михаила Локшина – судьба писателя (Евгений Цыганов), спектакль по пьесе которого снимают с репертуара, а потом вообще лишают всех привилегий, положенных человеку его статуса. Проще говоря, «отменяют», как сказали бы сегодня. 

И в самый тяжелый момент своей жизни он знакомится с женой влиятельного ученого – Маргаритой (Юлия Снигирь).  Между ними завязываются отношения. Вдохновленный поддержкой любимой женщины, писатель начинает работу над новым романом, где персонажи – прототипы его окружения, а главный герой – недавний знакомый иностранец Воланд (Аугуст Диль). Мастер окунается в мир своего произведения настолько, что перестает отличать вымысел от реальности. 

Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Фото: кадр из фильма «Мастер и Маргарита» 

Бюджет фильма составил 1, 239 миллиарда рублей, что даже больше, чем у картины «Вызов». И потраченные деньги, безусловно, видны на экране. Фильм снят «дорого», «богато» и напоминает визуальный аттракцион, от некоторых кадров буквально захватывает дух. 

Однако есть мнение, что создателям картины не удалось передать дух самого произведения. Но можно ли вообще найти ключ к великому творению Булгакова?  

Евгений Цыганов: «Сильнейшие умы ищут ключ к этому роману» 

«Это смешной роман, смешная история. Михаил Афанасьевич сам про себя говорил, что он сатирик. Он писал сатиру. И, наверное, загадки нашей жизни и какие-то трагизмы, драмы иначе не пережить, - сказал Евгений Цыганов в беседе с журналистами. 

- Те люди, которые могут сохранить какое-то живое восприятие этой жизни, обладают даром самоиронии. Сильнейшие умы ищут ключ к роману «Мастер и Маргарита», пишут огромные тома. В фильме Миша (режиссер Михаил Локшин – прим. ред) действительно проработал все версии романа – все, что не издавалось, все, что писали о Булгакове. Многое вошло в картину, но многое и не вошло»

- Когда вы сами впервые прочитали роман? 

- В 15 лет. 

- Кого вы играли в большей степени – Мастера или самого Булгакова, намек на судьбу которого есть в картине? 

- Я больше здесь играл сценарий. 

- Как работалось с женой? 

- Это особенное приключение в том смысле, что я знаю, что это Юлин любимый роман. Мною он тоже очень любим. 

Герои эти, безусловно, любимые всеми. Во всяком случае теми людьми, кто читал этот роман, как минимум. 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»!  

Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Фото: кадр из фильма «Мастер и Маргарита»  

- Что было самым сложным для вас? 

- Присутствовать на красной дорожке на премьере. Ничего сложнее этого нет.

Кстати, перед премьерным показом Евгений Цыганов иронично ответил на извечный вопрос представителей СМИ о мистике на съемочной площадке. 

«Сегодня меня спрашивали господа журналисты, чувствовали ли мы над собой проклятие. Вы знаете — время от времени чувствуешь проклятие. Но думаешь — неужели от того, что мы стали снимать этот фильм... Вы тоже чувствовали? – с долей сарказма спросил актер. 

- Я думал, это только со мной. Поэтому пожелаю вам всем прекрасного просмотра и такой жизни, в которой бы мы не чувствовали над собой проклятие Булгакова за то, что мы смотрели этот фильм». 

Читайте также