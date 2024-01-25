«Я думал, это только со мной»: Евгений Цыганов ответил на вопрос о проклятии романа «Мастер и Маргарита»

25 января в прокат выходит долгожданный фильм «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина. От начала задумки до премьеры картина шла к своему зрителю больше пяти лет. У создателей ленты получилось свое оригинальное прочтение бессмертного произведения Булгакова.
Чем интересна новая экранизация «Мастера и Маргариты»
Действие картины происходит в 1930-х годах в Москве. Только столица в фильме предстает совершенно иной, утопической, не той, какой она являлась на самом деле, а той, какой она в идеале задумывалась строителями коммунизма. На улицах постоянно что-то строится, повсюду летают дирижабли, а жители то и дело спешат на демонстрации.
В центре киноповествования Михаила Локшина – судьба писателя (Евгений Цыганов), спектакль по пьесе которого снимают с репертуара, а потом вообще лишают всех привилегий, положенных человеку его статуса. Проще говоря, «отменяют», как сказали бы сегодня.
И в самый тяжелый момент своей жизни он знакомится с женой влиятельного ученого – Маргаритой (Юлия Снигирь). Между ними завязываются отношения. Вдохновленный поддержкой любимой женщины, писатель начинает работу над новым романом, где персонажи – прототипы его окружения, а главный герой – недавний знакомый иностранец Воланд (Аугуст Диль). Мастер окунается в мир своего произведения настолько, что перестает отличать вымысел от реальности.
Бюджет фильма составил 1, 239 миллиарда рублей, что даже больше, чем у картины «Вызов». И потраченные деньги, безусловно, видны на экране. Фильм снят «дорого», «богато» и напоминает визуальный аттракцион, от некоторых кадров буквально захватывает дух.
Однако есть мнение, что создателям картины не удалось передать дух самого произведения. Но можно ли вообще найти ключ к великому творению Булгакова?
Евгений Цыганов: «Сильнейшие умы ищут ключ к этому роману»
«Это смешной роман, смешная история. Михаил Афанасьевич сам про себя говорил, что он сатирик. Он писал сатиру. И, наверное, загадки нашей жизни и какие-то трагизмы, драмы иначе не пережить, - сказал Евгений Цыганов в беседе с журналистами.
- Те люди, которые могут сохранить какое-то живое восприятие этой жизни, обладают даром самоиронии. Сильнейшие умы ищут ключ к роману «Мастер и Маргарита», пишут огромные тома. В фильме Миша (режиссер Михаил Локшин – прим. ред) действительно проработал все версии романа – все, что не издавалось, все, что писали о Булгакове. Многое вошло в картину, но многое и не вошло».
- Когда вы сами впервые прочитали роман?
- В 15 лет.
- Кого вы играли в большей степени – Мастера или самого Булгакова, намек на судьбу которого есть в картине?
- Я больше здесь играл сценарий.
- Как работалось с женой?
- Это особенное приключение в том смысле, что я знаю, что это Юлин любимый роман. Мною он тоже очень любим.
Герои эти, безусловно, любимые всеми. Во всяком случае теми людьми, кто читал этот роман, как минимум.
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- Что было самым сложным для вас?
- Присутствовать на красной дорожке на премьере. Ничего сложнее этого нет.
Кстати, перед премьерным показом Евгений Цыганов иронично ответил на извечный вопрос представителей СМИ о мистике на съемочной площадке.
«Сегодня меня спрашивали господа журналисты, чувствовали ли мы над собой проклятие. Вы знаете — время от времени чувствуешь проклятие. Но думаешь — неужели от того, что мы стали снимать этот фильм... Вы тоже чувствовали? – с долей сарказма спросил актер.
- Я думал, это только со мной. Поэтому пожелаю вам всем прекрасного просмотра и такой жизни, в которой бы мы не чувствовали над собой проклятие Булгакова за то, что мы смотрели этот фильм».