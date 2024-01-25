«Я думал, это только со мной»: Евгений Цыганов ответил на вопрос о проклятии романа «Мастер и Маргарита»

25 января в прокат выходит долгожданный фильм «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина. От начала задумки до премьеры картина шла к своему зрителю больше пяти лет. У создателей ленты получилось свое оригинальное прочтение бессмертного произведения Булгакова.

Чем интересна новая экранизация «Мастера и Маргариты»

Действие картины происходит в 1930-х годах в Москве. Только столица в фильме предстает совершенно иной, утопической, не той, какой она являлась на самом деле, а той, какой она в идеале задумывалась строителями коммунизма. На улицах постоянно что-то строится, повсюду летают дирижабли, а жители то и дело спешат на демонстрации.

В центре киноповествования Михаила Локшина – судьба писателя (Евгений Цыганов), спектакль по пьесе которого снимают с репертуара, а потом вообще лишают всех привилегий, положенных человеку его статуса. Проще говоря, «отменяют», как сказали бы сегодня.

И в самый тяжелый момент своей жизни он знакомится с женой влиятельного ученого – Маргаритой (Юлия Снигирь). Между ними завязываются отношения. Вдохновленный поддержкой любимой женщины, писатель начинает работу над новым романом, где персонажи – прототипы его окружения, а главный герой – недавний знакомый иностранец Воланд (Аугуст Диль). Мастер окунается в мир своего произведения настолько, что перестает отличать вымысел от реальности.