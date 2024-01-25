Легендарная картина «Мастер и Маргарита» и другие премьеры недели

Режиссер: София Коппола. В ролях: Кейли Спейни, Джейкоб Элорди и др.

В российском прокате с 25 января.

14-летняя Присцилла Болье знакомится в Западной Германии, где служит ее отчим, с Элвисом Пресли - красавцем певцом с журнальных обложек, от голоса которого у американских девушек (и у Присциллы в том числе) голова идет кругом. Пресли тоже проходит срочку на чужбине и отчаянно скучает по родине: общение с девочкой, только что приехавшей из Штатов, становится для него своеобразным мостиком через океан. Родители Присциллы боятся, что секс-символ сделает с их дочкой что-нибудь нехорошее, но артист всячески подчеркивает чистоту своих намерений, практически не прикасаясь к доверчивой малышке, готовой, разумеется, ради своего кумира на все...

София Коппола двадцать лет назад сняла «Трудности перевода», фильм почти гениальный, ставший настоящей победой, которая, однако, оказалась в какой-то степени пирровой. От молодой постановщицы ждали новых откровений, ведь дочь автора «Крестного отца» явно прогрессировала: сначала милые «Девственницы-самоубийцы», затем - потрясающие «Трудности...».

Но прогресс застопорился: Коппола исправно снимала фильм за фильмом, которые язык не повернется назвать плохими, но разглядеть в них хотя бы намек на гениальность было сложно. Возможно, Софию подводили именно ожидания публики: не сними она «Трудности перевода», никто не требовал бы от нее штамповать шедевры, а все ее последующие работы называли тем, чем они и являлись, - добротными картинами. «Присцилла...», несомненно,

одна из таких: в ней чувствуется авторский почерк и верность принципам - например, стремление в любом конфликте занимать женскую сторону (не случайно Элвис у Софии выглядит закомплексованным наркоманом с замашками абьюзера). Ценителей творчества Пресли такая трактовка, скорее всего, обидит, фанаты Копполы тоже расстроятся - они наверняка надеялись на рождение вторых «Трудностей...», благо и сюжет был отчасти похожим (платонический роман юной красотки и взрослой звезды). Увы, фанатам вновь придется отложить свои надежды. Ну или просто смириться наконец с тем, что даже у очень хорошего режиссера шедевр рождается лишь раз за карьеру.

«Нерешительный жених» (оригинальное название - Lo sposo indeciso), 2023, Италия, комедия 16+