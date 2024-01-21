«Капитан Марвел 2», «Флэш» и другие провальные фильмы минувшего года

Можно где-то «похимичить» с цифрами, когда беда не слишком явная - скажем, если при бюджете в сто миллионов фильм заработал двести с копейками, его создатели даже вправе заявить о полученной прибыли (напомним, производителям приходится делиться с кинотеатрами, отдавая примерно 50% заработка). Но, если касса хотя бы вдвое не перекрывает заявленный бюджет, рапортовать о достижениях глупо, ведь все умеют выполнять простые математические действия. Докладывать об убытках, конечно же, тоже никто не стремится, поэтому эти данные могут быть лишь неофициальными - исходя из них мы и составили список главных провалов 2023 года в мировом кинопрокате.

1. «Капитан Марвел 2»

Бюджет - $274,8 млн, сборы - $205,6 млн, убытки - $300 млн

Казалось бы, еще вчера фильмы о персонажах комиксов «Марвел» стабильно собирали гигантские деньги и считались гарантированным вложением, но даже у самых преданных фанатов Тора и Железного человека энтузиазм может иссякнуть. Уже не первый год франшиза буксует, и новые приключения Кэрол Дэнверс (она же - капитан Марвел) это подтверждают. Первая часть заработала больше миллиарда, вторая - в пять раз меньше. Студия Disney не пишет об убытках, но, по некоторым данным, они тянут миллионов эдак на триста, если не больше. Достаточно сказать, что скромную прибыль фильм принес бы только в том случае, если бы добрался до отметки в $700 миллионов.

2. «Флэш»

Бюджет - $220 млн, сборы - $271,3 млн, убытки - $200 млн

Другой супергерой, представляющий, правда, уже иную вселенную (DCСomics), потерпел кассовый крах. Да, в покере флэш может стать выгодной комбинацией, но в кино фильм о соратнике Бэтмена, Супермена и прочих уважаемых товарищей из Лиги Справедливости вынудил студию Warner с позором бросить карты на стол.

3. «Шазам! Ярость богов»