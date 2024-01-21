«Капитан Марвел 2», «Флэш» и другие провальные фильмы минувшего года

Можно где-то «похимичить» с цифрами, когда беда не слишком явная - скажем, если при бюджете в сто миллионов фильм заработал двести с копейками, его создатели даже вправе заявить о полученной прибыли (напомним, производителям приходится делиться с кинотеатрами, отдавая примерно 50% заработка). Но, если касса хотя бы вдвое не перекрывает заявленный бюджет, рапортовать о достижениях глупо, ведь все умеют выполнять простые математические действия. Докладывать об убытках, конечно же, тоже никто не стремится, поэтому эти данные могут быть лишь неофициальными - исходя из них мы и составили список главных провалов 2023 года в мировом кинопрокате.
1. «Капитан Марвел 2»
Бюджет - $274,8 млн, сборы - $205,6 млн, убытки - $300 млн
Казалось бы, еще вчера фильмы о персонажах комиксов «Марвел» стабильно собирали гигантские деньги и считались гарантированным вложением, но даже у самых преданных фанатов Тора и Железного человека энтузиазм может иссякнуть. Уже не первый год франшиза буксует, и новые приключения Кэрол Дэнверс (она же - капитан Марвел) это подтверждают. Первая часть заработала больше миллиарда, вторая - в пять раз меньше. Студия Disney не пишет об убытках, но, по некоторым данным, они тянут миллионов эдак на триста, если не больше. Достаточно сказать, что скромную прибыль фильм принес бы только в том случае, если бы добрался до отметки в $700 миллионов.
2. «Флэш»
Бюджет - $220 млн, сборы - $271,3 млн, убытки - $200 млн
Другой супергерой, представляющий, правда, уже иную вселенную (DCСomics), потерпел кассовый крах. Да, в покере флэш может стать выгодной комбинацией, но в кино фильм о соратнике Бэтмена, Супермена и прочих уважаемых товарищей из Лиги Справедливости вынудил студию Warner с позором бросить карты на стол.
3. «Шазам! Ярость богов»
Заряд оптимизма не помог Закари Ливайю и его «Шазаму». Фото: кадр из фильма
Бюджет - $125 млн, сборы - $134 млн, убытки - $150 млн
Еще один хорошо знакомый персонаж вселенной DC Сomics, улыбчивый Билли Батсон, он же Шазам, подвел своих создателей. Если первый фильм о Билли стал успешным, обеспечив создателям около 150 миллионов долларов чистой прибыли, то сиквел примерно столько же у них и отнял.
4. «Индиана Джонс и Колесо судьбы»
Харрисон Форд старался, но фильм провалился. Фото: кадр из фильма
Бюджет - $300 млн, сборы - $384 млн, убытки - $100 млн
За Индиану даже немного обидно: пятый фильм об отважном археологе получился довольно симпатичным (уж точно не хуже предшественника, заработавшего почти 800 миллионов), но публика старания 81-летнего Харрисона Форда не оценила.
5. «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 1»
Бюджет - $291 млн, сборы - $567,5 млн, убытки - $100 млн
Удивительно, но Том Круз со своей очередной «Миссией» фигурирует сразу в двух списках: в одном - самые кассовые картины минувшего года (о них мы недавно писали), в другом - главные неудачи. Дело в том, что храброму агенту Итану Ханту не удалось так впечатлить публику, чтобы она выложила больше 600 миллионов у.е., а ведь именно столько требовалось Крузу и Ко, чтобы «выйти в ноль». Но эта миссия оказалась невыполнимой и обеспечила студии Paramount почти стомиллионные потери.