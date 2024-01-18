Комедия «Задира» и другие премьеры недели

«Задира» (оригинальное название - Scrapper), 2023, Великобритания, комедия 12+

Режиссер: Шарлотта Риган. В ролях: Лола Кэмпбелл, Харрис Дикинсон и др.

В российском прокате с 18 января.

Двенадцатилетняя Джорджи живет одна в квартире на окраине Лондона: мать девочки умерла, поэтому, чтобы служба опеки не отправила ее в детдом, Джорджи придумала легенду о том, что о ней заботится родной дядя, зовут которого, представьте себе, Уинстон Черчилль. Чтобы оплачивать еду и «коммуналку», «племянница Черчилля» ворует велосипеды, делая это пусть и не в государственных масштабах, но достаточно регулярно и вполне профессионально.

Внезапно в жизнь Джорджи врывается парень по имени Джейсон - в шортах, с крашеными волосами, он похож скорее на одноклассника героини, однако на самом деле молодой человек является ее отцом, когда-то бросившим беременную подругу и сбежавшим от проблем в солнечную Испанию. Сейчас Джейсон горит желанием загладить вину перед дочерью, не совсем, однако, понимая, как это надо делать.

Истории об отношениях проблемного ребенка и застрявшего в детстве взрослого у английских киношников традиционно получаются хорошо - достаточно вспомнить «Моего мальчика», в котором 22 года назад похожий сюжет с блеском разыгрывали Хью Грант и Николас Холт. В таких странных парочках всегда сложно разобраться, кто маленький, а кто большой, кто отец, а кто сын или дочь (например, в «Задире» Джорджи деловито ставит непутевого папашу на шухер, пытаясь стырить очередной велосипед), - неудивительно, что повествование здесь нужно вести предельно деликатно, а с этим британцы всегда справлялись лучше тех же американцев.

Вот и «Задира», пусть и небезупречная, выглядит в целом крайне симпатично, лишний раз напоминая о том, что для создания обаятельного кино не требуются суперзвезды и мегабюджеты. Заокеанские киношники, привыкшие все измерять в долларах, конечно, с этим поспорят, но кто их будет слушать - они же, как говорил классик, тупые! Впрочем, не будем излишне категоричными: к интеллекту англичан, верящих в то, что девочку-подростка воспитывает Уинстон Черчилль, тоже есть вопросы.

«Большая гонка. Ауди против Лянчи» (оригинальное название - Race for Glory: Audi vs. Lancia), 2024, Италия, драма 16+