Фильмы по классической литературе, которые мы увидим в скором времени.

Литература для нашего зрителя - штука особенная. Поэтому внимание к таким проектах особенно пристальное. Наступивший год не обойдется без экранизаций известных произведений.
«Онегин» 6+*
- Мы изначально решили, что наши персонажи будут старше на 10 - 15 лет, чем у Пушкина, - заявил режиссер Сарик Андреасян. - Жизнь и возрастные критерии сильно изменились, и прежние 25 лет - это сегодняшние 40.
Главную роль «молодого повесы» Евгения Онегина, которому в начале романа 18, а к концу около 26 лет, сыграл 40-летний Виктор Добронравов. Роль его ровесника и друга, а после соперника - 18-летнего Владимира Ленского исполнил Денис Прытков (14 февраля ему стукнет 30). Сестру Татьяны Ольгу (15 - 16 лет, по версии пушкиноведа Юрия Лотмана) сыграла Татьяна Сабинова (23 года), а образ мамы Лариных - Полины или Прасковьи (35 - 38 лет) - взяла на себя Алена Хмельницкая (12 января отметит 53-летие). Ну а Татьяну Ларину (в романе ей около 17 лет) сыграла 28-летняя жена режиссера Елизавета Моряк.
Сарик Андреасян уверен, что адаптация получилась удачной и зрителю «гарантированы мурашки». Режиссер сравнивает киноязык, на котором он рассказал историю Онегина и Лариной, как раз таки с эстетикой голливудской лакшери-мелодрамы База Лурмана «Великий Гэтсби».
Премьера запланирована на 7 марта.
«Мастер и Маргарита» 12+
Супруги Снигирь и Цыганов наверняка много репетировали дома. Фото: Марс Медиа
Картину планировали назвать «Воланд», а заглавную роль отдать британскому актеру Гари Олдману. Но он заломил такой гонорар, что выбрали Аугуста Диля - звезду «Бесславных ублюдков». Бюджет - 1,2 млрд руб.
Мастер - Евгений Цыганов, Маргарита - его жена Юлия Снигирь, Фагот/Коровьев - Юрий Колокольников, Азазелло - Алексей Розин, Берлиоз - Евгений Князев, Алоизий Могарыч - Александр Яценко, Степа Лиходеев - Марат Башаров, барон Майгель - Алексей Гуськов. Словом, если эта картина не станет фильмом года, это будет однозначно провал года. Слишком уж много ожиданий от проекта. «Мастер и Маргарита» выходит 25 января.
«Вера»*
Виктория Толстоганова сыграла заглавную героиню - Веру. Фото: кадр из фильма
В декабре 2023 года на фестивале «Зимний» представили экранизацию повести «Вам и не снилось» Галины Щербаковой. Все мы помним культовый советский фильм Ильи Фрэза 1981 года, который посмотрели как минимум 30 млн зрителей. А теперь повесть решила поставить Ирина Волкова - и называется фильм «Вера» по имени мамы главного героя Ромы Лавочкина (Тимофей Тимков).
Собственно, в этом и есть главное отличие от советской экранизации: акцент смещен на Веру Васильевну (Виктория Толстоганова). Хотя история Ромео и Джульетты из школы, конечно, все равно ключевая. Возлюбленную Ромы, застенчивую Юлю, сыграла Полина Меркурьева. Их классного руководителя, словесницу Татьяну Николаевну, которая пытается помочь ребятам, - Евгения Громова. Роль отца Ромы (Константина) отвели Алексею Розину, а мамы Юли (Людмила Сергеевна) - Ольге Сутуловой.
На большие экраны подростковая драма выйдет в 2024 году.
«Лавр»*
Роман «Лавр» современного классика Евгения Водолазкина (топ-10 лучших мировых произведений о Боге по версии The Guardian) уже ставят в театрах, а теперь решил экранизировать Эмир Кустурица - известный сербский режиссер и фанат русской литературы.
Действие произведения разворачивается на Руси XV - XVI веков. Главный герой романа - травник-целитель Арсений. Его тайная возлюбленная погибает во время родов, а их сын умирает в утробе. Герой винит в этом себя и решает отмолить душу девушки. Он отправляется в странствие, исцеляет людей, а позже в Иерусалиме постригается в монахи, принимая имя Лавр.
Работа над проектом начнется в 2024 году.
«Хозяйка Медной горы»*
У наследников писателя Павла Бажова удалось выкупить права на экранизацию сказа «Хозяйка Медной горы». И по нему компания «Марс Медиа» снимет семейное фэнтези.
По сюжету юная барская дочь Катя влюблена в простого камнереза Данилу. Чтобы задобрить отца и получить его согласие на неравный брак, Катя уговаривает Данилу пойти на сделку с
могущественной владычицей местных земель - Хозяйкой Медной горы. Данила соглашается, однако вскоре пропадает без вести. Девушка бежит спасать любимого.
Бюджет проекта солидный: несколько сотен миллионов рублей. Кастинг пока не раскрывается. Сценарий пишет Екатерина Мавроматис («Пальма»), а старт съемок запланирован на 2024 год.
*Возрастное ограничение пока неизвестно.