Фильмы по классической литературе, которые мы увидим в скором времени.

Литература для нашего зрителя - штука особенная. Поэтому внимание к таким проектах особенно пристальное. Наступивший год не обойдется без экранизаций известных произведений.

«Онегин» 6+*

- Мы изначально решили, что наши персонажи будут старше на 10 - 15 лет, чем у Пушкина, - заявил режиссер Сарик Андреасян. - Жизнь и возрастные критерии сильно изменились, и прежние 25 лет - это сегодняшние 40.

Главную роль «молодого повесы» Евгения Онегина, которому в начале романа 18, а к концу около 26 лет, сыграл 40-летний Виктор Добронравов. Роль его ровесника и друга, а после соперника - 18-летнего Владимира Ленского исполнил Денис Прытков (14 февраля ему стукнет 30). Сестру Татьяны Ольгу (15 - 16 лет, по версии пушкиноведа Юрия Лотмана) сыграла Татьяна Сабинова (23 года), а образ мамы Лариных - Полины или Прасковьи (35 - 38 лет) - взяла на себя Алена Хмельницкая (12 января отметит 53-летие). Ну а Татьяну Ларину (в романе ей около 17 лет) сыграла 28-летняя жена режиссера Елизавета Моряк.

Сарик Андреасян уверен, что адаптация получилась удачной и зрителю «гарантированы мурашки». Режиссер сравнивает киноязык, на котором он рассказал историю Онегина и Лариной, как раз таки с эстетикой голливудской лакшери-мелодрамы База Лурмана «Великий Гэтсби».

Премьера запланирована на 7 марта.

«Мастер и Маргарита» 12+