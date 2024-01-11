Триллер «Последний наемник» и другие премьеры недели

«Последний наемник» (оригинальное название - In the Land of Saints and Sinners), 2023, Ирландия, боевик 18+

Режиссер: Роберт Лоренц. В ролях: Лиам Нисон, Керри Кондон и др.

В российском прокате с 11 января.

Если мы начнем смеяться над 71-летним Лиамом Нисоном, который в очередной раз играет крутого агента, решившего выйти на пенсию, но вынужденного вновь взяться за оружие, вы наверняка скажете: стоп, товарищи, да вы повторяетесь! Смеялись ведь уже над этим, и не раз! Да, смеялись - заливисто, от души, искренне веря в то, что пожилой британский актер одумается и больше глумиться над ним не придется. Но Лиам, не обращая внимания на паспортные данные, опять рвется в бой, и опять в неравный.

Поначалу кому-то может показаться, что речь в «Последнем наемнике» идет не о простеньком боевичке в духе «Заложницы» или «Воздушного маршала» - с первых же кадров зрителей убаюкивает стильная ретрокартинка (дело происходит в Ирландии в 70-е) и одновременно настораживает отчетливый политический подтекст. На старте фильма опаснейшая (по сценарию) группировка бойцов Ирландской республиканской армии совершает теракт в Белфасте - гибнут женщины и дети, душегубы вынуждены удариться в бега...

Неужели Нисон наконец остепенился и нас ждет не убогая стрелялка, а солидный политический триллер в духе «Игр патриотов»? Увы, игры нам предлагают другие, до боли знакомые - опять все тот же крутой агент, в данном случае наемный киллер (остепенившихся преступников Нисон тоже играл не раз), который хочет завязать, но натыкается в своей маленькой деревушке на вышеупомянутых бойцов ИРА. И...

А тут начинается самое интересное, точнее, несуразное. Вы, видимо, уже готовы устроиться в кресле кинотеатра поудобнее и посмотреть, как Лиам одной левой разберется с детоубийцами? Как бы не так! Его герой отсиживается в засаде, зовет на помощь молодого коллегу и вообще ведет себя не слишком храбро.

И это тот самый Нисон, который в «Заложницах» штабелями укладывал десятки вооруженных негодяев! А ведь в данном случае противник, мягко говоря, не из числа непобедимых: в «опаснейшей» группировке ИРА всего три неказистых мужичка, похожих не столько на террористов, сколько на Труса, Балбеса и Бывалого.

Управляет ими женщина - вот она по-настоящему опасна, может даже из револьвера пальнуть, но когда Нисон, в одиночку разбиравшийся с албанской мафией и продажными фэбээровцами, таких боялся? Лиам, по сюжету вроде бы все такой же крутой, как и прежде, выглядит откровенно жалко - кажется, ему не семьдесят с копейками, а все девяносто. Еще пара таких «боевиков», и персонажей Нисона заставят нервно вздрагивать не только дамы с револьверами, но и пацаны с рогатками.

«Турбозавры. Год Дракона», 2023, Россия, анимационный 0+