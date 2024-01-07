Самые кассовые фильмы мирового проката за минувший год

Речь, разумеется, о бойкоте, который объявили российскому зрителю ведущие заокеанские студии (так называемые мейджоры), - именно из-за него в официальный российский прокат не попали практически все фильмы из первой кассовой десятки. Впрочем, наиболее любознательные зрители со всеми этими лентами ознакомились и могут сами судить, достойны ли они заработанных миллионов (и даже миллиардов).

1. «Барби».

Сборы в мировом прокате - $1 441 817 322*

Никогда прежде киношники не брались за реализацию достаточно очевидной идеи - сделать культовую куклу Барби героиней полнометражного игрового фильма (прежде снимались только мультики). И вот наконец решились, с первого же захода сорвав полуторамиллиардный джекпот. Предполагаемых причин, по которым «выстрелила» «Барби», множество: тут и любовь собственно к куклам, и обаяние сыгравшего Кена (бойфренда Барби) Райана Гослинга, и таланты исполнившей главную роль Марго Робби, и цветовая гамма (фильм, разумеется, выдержан в розовых тонах) - в общем, дискутировать об этой, пожалуй, не самой выдающейся ленте можно бесконечно. Бессмысленно спорить лишь о деньгах - «Барби» стала самой кассовой «куколкой» года и, кстати, 53-м фильмом в истории, заработавшим миллиард и более долларов.

2. «Братья Супер Марио в кино»

Сборы - $1 363 291 460

Этому мультику не хватило совсем немного (меньше ста миллионов), чтобы догнать прыткую «Барби». Впрочем, супербратья все равно молодцы, ведь никогда прежде фильм, основанный на видеоигре, не добирался до миллиардной отметки.

3. «Оппенгеймер»

Сборы - $953 967 794

Лента, повествующая об одном из отцов атомной бомбы, Роберте Оппенгеймере, стала самой кассовой картиной о Второй мировой войне, причем обогнала она в этом списке «Дюнкерк», - таким образом, режиссер Кристофер Нолан со своим новым фильмом обошел один из своих предыдущих. Также «Оппенгеймер» получил статус самого прибыльного байопика в истории, отодвинув на второе место «Богемскую рапсодию».

4 «Стражи Галактики. Часть 3»

Сборы - $845 555 777

Во многом благодаря собранным «Стражами» миллионам вселенная Марвел стала самой крутой в финансовом плане кинофраншизой, записавшей на свой счет почти тридцать миллиардов долларов.

5. «Форсаж 10»

Сборы - $714 414 576

Герои «Форсажа» по-прежнему гоняют на быстрых тачках, но вот сам фильм, обошедшийся в $340 миллионов, еле-еле доехал до зоны, в которой начинается хоть какая-то прибыль. В финансовом плане (да и в творческом тоже) десятый «Форсаж» оказался скорее разочарованием.

6. «Человек-паук: Паутина вселенных»

Сборы - $690 516 673

После успеха очередного спайдерменского мультика вселенная Человека-паука взлетела на второе место в списке самых прибыльных франшиз в истории - теперь она уступает только вселенной Марвел, с которой, кстати, тесно пересекается.

7. «Полноводная красная река»

Сборы - $673 596 577

В отряд голливудских лент нагло вклинился этот китайский исторический триллер, недвусмысленно намекающий американским продюсерам на то, что кинопром из Поднебесной прекрасно проживет и без заокеанского импорта.

8. «Блуждающая Земля 2»

Сборы - $604 460 538

Этот фантастический боевик также произведен в Китае - именно он стал единственным представителем топ-10, побывавшим в российском прокате. В наших кинотеатрах картина собрала относительно скромную сумму - $258 814.

9. «Русалочка»

Сборы - $569 626 289

Новая диснеевская фантазия на тему сказки Андерсена с самого начала вызывала споры - многим казался сомнительным выбор на главную роль темнокожей Халле Бейли. Противоречия отразились на сборах, оказавшихся меньше ожидаемых: свой огромный ($240 млн) бюджет фильм окупил с невероятным скрипом.

10. «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая»

Сборы - $567 535 383