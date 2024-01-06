Почему Надя из «Иронии судьбы, или с легким паром!» выбрала Женю Лукашина

«Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню». Или: «Какая гадость эта ваша заливная рыба!». Кто не помнит эти крылатые фразы из фильма «Ирония судьбы, или с легким паром!»Эльдара Рязанова.
Но признайтесь, не задумывались ли вы о том, почему Надя Шевелева (Барбара Брыльска) выбрала сумасбродного Женю (Андрей Мягков), а не правильного и надежного Ипполита (Юрий Яковлев) ? Давайте поразмышляем над этим.
Психологический портрет Евгения Лукашина
В Интернете можно встретить множество статей, в которых подробно описываются психологические портреты главных героев. Например, немало психологов считает, что Евгений Лукашин – инфантильный человек. Ну посудите сами: несмотря на свои 36 лет, он до сих пор живет с мамой. Помните, как однажды она даже восклицает в порыве чувств: «Бедный ты мой ребенок!».
И если сейчас на такую ситуацию смотрят сквозь пальцы, то в те времена, когда снимался фильм, укоризненно качали головой. Все друзья Евгения женаты и уже взяли на себя ответственность. И только он, встречаясь с Галей на протяжении двух лет, все никак не может сделать ей предложение. Видимо, боится, что она будет постоянно мелькать у него перед глазами.
Психологи считают, что Евгений Лукашин в душе ребенок. Фото: кадр из фильма «Ирония судьбы, или с легким паром!»
Если Галя стремится как можно больше времени проводить с Женей Лукашиным и ради него готова даже отказаться от похода к Катанянам, то о нем нельзя сказать то же самое. Также в Интернете шутят, что психологически взрослый человек не будет напиваться накануне важного события, о чем, похоже, забыл Евгений. Но без этого не получилось бы волшебной истории.
Какая она, Надя Шевелева
Некоторые психологи упоминают и о психологической незрелости Нади Шевелевой. Ведь в ее жизни мама играет такую же существенную роль, как и в судьбе Жени Лукашина. К тому же психологи пишут и о том, что на протяжении десяти лет Надя встречалась с женатым человеком. И хотя героиня признается, что ненавидела праздники и выходные, она не стремится ничего изменить в своей жизни.
Психологи считают, что Надя ничего не хотела менять в своей жизни. Фото: кадр из фильма «Ирония судьбы, или с легким паром!»
Специалисты полагают, что Надю просто устраивает сложившаяся ситуация. Ей нравится роман с недоступным мужчиной, который дарит намного больше эмоций, чем стабильный налаженный быт с постоянным партнером. А это, по мнению психологов, говорит о неготовности человека к серьезным отношениям и его инфантильности.
Но, как мы помним, общество 1970-х годов существенно отличалось от реалий наших дней. Наши мамы рассказывают нам, что тогда если девушка не вышла замуж до 25 лет, то ее просто изводили нетактичными вопросами. Эта тенденция, конечно, развита и сейчас, но не в таком количестве. А меж тем Наде Шевелевой по сюжету фильма уже 34 года!
Ипполит
И вот в жизни Нади появляется он. «За ним, как за каменной стеной. Да и жених, наверное, хороший. И подруги советуют», - говорит об Ипполите Евгений Лукашин. Надя понимает, что Ипполит – действительно хороший вариант для нее. Он кажется ей правильным, надежным, перспективным, рациональным, готовым к браку, с таким не пропадешь. И ничего, что ревнив и много ворчит, это поправимо. Главная героиня осознает – надо брать. Так говорит ее разум, но не сердце.
Почему Надя за одну ночь привязывается к Жене Лукашину? Хотя бы потому что они во многом похожи: оба обладатели социально значимых профессий, оба артистичны, музыкальны и способны чувствовать сердцем.
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«Какая гадость эта ваша заливная рыба», - вздыхает Ипполит. Фото: кадр из фильма «Ирония судьбы, или с легким паром!»
Переживание эмоций
К тому же с Евгением Надя переживает за одну ночь целую гамму эмоций: от неприязни до интереса, от интереса до восхищения. А эмоции – это предтеча влюбленности.
«Такие, как вы, всегда правы, во всем, потому что живете как положено, как предписано, но в этом и ваша слабость — вы не способны на безумство. Великое вам не по плечу, а жизнь нельзя подогнать под выверенную схему…», - говорит Евгений, обращаясь к сопернику.
И Надя влюбляется в это безумство, на которое, как ей кажется, не способен Ипполит. Однако с этим можно поспорить. Учитывая, как ведет себя Ипполит: то уходит, то возвращается, то лихачит на машине, то напивается, то моется в ванной в одежде, мы видим, что, оказывается, он также способен на безумные поступки.
Никогда не знаешь, где подстерегает тебя судьба. Фото: кадр из фильма «Ирония судьбы, или с легким паром!»
В конце фильма все происходит наоборот: Женя Лукашин «взрослеет»: он берет инициативу в разговоре на себя, ведет себя уверенно, принимает какие-то решения. Хотя бы решение остаться…Любовь его преображает!
А вот основательный Ипполит с его безумствами, наоборот, превращается в «ребенка». И зрителю становится его жалко, особенно после произнесенной фразы: «За такой короткий срок старое разрушить можно, а создать новое — очень трудно. Нельзя…».
Но в этом отчасти и состоит «Ирония судьбы…». Тот самый короткий срок может действительно изменить всю жизнь!