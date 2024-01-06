Почему Надя из «Иронии судьбы, или с легким паром!» выбрала Женю Лукашина

«Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню». Или: «Какая гадость эта ваша заливная рыба!». Кто не помнит эти крылатые фразы из фильма «Ирония судьбы, или с легким паром!»Эльдара Рязанова.

Но признайтесь, не задумывались ли вы о том, почему Надя Шевелева (Барбара Брыльска) выбрала сумасбродного Женю (Андрей Мягков), а не правильного и надежного Ипполита (Юрий Яковлев) ? Давайте поразмышляем над этим.

Психологический портрет Евгения Лукашина

В Интернете можно встретить множество статей, в которых подробно описываются психологические портреты главных героев. Например, немало психологов считает, что Евгений Лукашин – инфантильный человек. Ну посудите сами: несмотря на свои 36 лет, он до сих пор живет с мамой. Помните, как однажды она даже восклицает в порыве чувств: «Бедный ты мой ребенок!».

И если сейчас на такую ситуацию смотрят сквозь пальцы, то в те времена, когда снимался фильм, укоризненно качали головой. Все друзья Евгения женаты и уже взяли на себя ответственность. И только он, встречаясь с Галей на протяжении двух лет, все никак не может сделать ей предложение. Видимо, боится, что она будет постоянно мелькать у него перед глазами.