Триллер «Человек-невидимка. Возвращение легенды» и другие премьеры недели

«Человек-невидимка. Возвращение легенды» (оригинальное название - Fear the Invisible Man), 2023, Великобритания, триллер 18+

Режиссер: Пол Дадбридж. В ролях: Мхаири Кэлви, Дэвид Хейман и др.

В российском прокате с 4 января.

Гриффин, молодой талантливый ученый, изобретает препарат, с помощью которого человек может стать невидимым, но в силу некоторых обстоятельств не успевает закончить работу над второй частью своего эликсира, который возвращает ставшего невидимкой гомо сапиенса в прежнее состояние. Эксперимент Гриффин проводил, как и полагается настоящему ученому-радикалу, на себе - и вот он уже скитается по холодной Англии, голый (любая одежда сразу же выдает его очертания), замерзший и крайне опасный, ибо, помимо научных талантов, Гриффин отличается весьма своеобразными понятиями о том, что такое хорошо, а что такое плохо. Он пробирается в дом к университетской знакомой, симпатичной вдове по имени Аделина, и с ее помощью пытается вернуть свои украденные дневники, в которых находится необходимая ему для возвращения в обычное состояние формула.

Все мы либо читали классический роман Герберта Уэллса, либо смотрели сделанные на его основе фильмы, которых было много и которые получались очень разными - например, голливудский и европейский классик Пол Верховен считал сделанного им «Человека-невидимку» одной из худшей своих работ (даже невзирая на то, что она стала хитом). Впрочем, картина Верховена была скорее фантазией на тему романа Уэллса, а вот новая английская лента к классике гораздо ближе.

Дело разворачивается, как и положено, в 1897 году, на экране экипажи, констебли и прочий антураж в стиле «Овсянка, сэр!». Уже за одно стремление дотошно воссоздать эпоху авторов фильма, наверное, стоило бы похвалить, попутно простив им простенькие, на уровне второсортного сериала спецэффекты. Увы, хватает британских киношников ненадолго: насколько щепетильно они относятся к каждому бантику на дамской блузке или тросточке в руках джентльмена, настолько же безропотно сдаются под напором пресловутой политкорректности, требующей появления в кадре чернокожих актеров.

И вот они уже появляются, причем отнюдь не в образах лакеев или кучеров, которых в 1897-м теоретически вполне могли выписать в Туманный Альбион из заморских колоний. Неграм (ой, простите, афробританцам) доверили роли полицейского инспектора и епископа, хотя в Англии конца XIX века, пожалуй, легче было встретить человека-невидимку, нежели чернокожего священнослужителя. Кто-то скажет - ну чего вы придираетесь, это же фантастика! К сожалению, послевкусие, остающееся после такой фантастики, никакой овсянкой не перебьешь.

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